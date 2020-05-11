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ديلى ميل: وفاة ممرضة بعد 5 أسابيع على الجهاز التنفس الصناعى جراء كورونا

الإثنين، 11 مايو 2020 09:00 ص
ديلى ميل: وفاة ممرضة بعد 5 أسابيع على الجهاز التنفس الصناعى جراء كورونا الممرضة
كتبت نهير عبد النبى

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"كانت محبة وجميلة ومخلصة لعملها"، هو ما قاله عنها زملائها وأصدقاؤها فى العمل فلم تكن ممرضة فى المستشفى لتأديه الواجب فقط ولكنها كانت متفانية فى العمل ومخلصة حتى آخر يوم قبل إصابتها بفيروس كورونا الذى أدى لوفاتها.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية، توفيت أونييناتشي أوباسي التى تبلغ من العمر 51 عاما بعد إصابتها بفيروس كورونا وقضاء 5 اسابيع على الجهاز التنفسى الصناعى بمستشفى  كوينز  رومفورد .

الممرضة
الممرضة

 

وقالت ابنة أختها إيجوما أوزوكو: "نحن نعيش حالة شديدة من الحزن عليها فكانت محبة ولطيقة جدا ومخلصة فى عملها، كانت مثالاً جيدًا للحب غير المشروط وأحببت الجميع،كانت معطاءًة جدًا، لقد أحببت وظيفتها ، ولكن هذا ما جعلها تمرض في المقام الأول".

لم يكن لدى أوباسي أي ظروف صحية كامنة وأخبرت عائلتها أنها تشعر أن عليها واجب العمل والمساعدة أثناء الوباء، وبعد أيام فقط من رعاية مريضة مصابة بمرض "كوفيد" ،أصيبت بالعدوى.

وقالت ابنة اختها:"كنت أذهب لرؤيتها ، وأكون بجانبها، ولكن بسبب الإغلاق ، لم نتمكن من القيام بذلك ، وكان ذلك صعبًا جدًا على أسرتنا بعد وفاة أونييناتشي".

وقالت: كانت تعيش هى وابنها فقط وكان يعتمد عليها فى كل الاشياء نريد أن نساعده حتى يستطيع الاعتناء بنفسه.

 

 


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كورونا فيروس

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وفاة ممرضة

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