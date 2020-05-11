بريطانى نجا من كورونا بعد 3 أسابيع بالمستشفى يوضح معاناته ويحذر من الخروج

فاطمة ياسر

نشرت جريدة " mirror "، قصة أحد كبار ضباط الشرطة في إنجلترا الذي يدعي فيل دولبي، أصيب بالفيروس التاجي كورونا، وظل يعاني من الأعراض الشديدة ويحارب المرض لمدة 3 أسابيع، وفي النهاية أنتصر عليه.

أعتقد فيل، أنه سيتوفي بسبب هذا الفيروس، ولكن إصراره علي الحياة وأن يبقي مع أسرته هو السر في انقاذ حياته، وأول ما قام به ضابط الشرطة بعد نجاته من المرض، أنه ظل ينتقد المواطنين لتجاهلهم لتعلميات إغلاق البلاد بسبب إنتشار فيروس كورونا.



ضابط شرطة

وأكد فيل، أن المعناه التي يشعر بها مريض فيروس كورونا التاجي، وعدم القدرة علي التنفس، والشعور أنك تحارب لكي تستطيع فقط ألتقاط أنفاسك، وعدم قدرتك علي الحركة، جميعها أشياء تتسبب إرسالي رسالة لكل الأشخاص، التزموا بيوتكم، وتجنبوا الاحتكاك بالأخريين قدر المستطاع، فالألم التي يشعر بها أي شخص أصيب تجعله يحذرك.

وأكمل، أن الوضع علي أجهزة التنفس الصناعي، وعدم القدرة علي الحركة بأي شكل من الأشكال، تعد من الأمور المسببة لشعورك كمريض بالأكتئاب، ولذا ألتزم باللإغلاق في البلاد.



تعافي ضابط شرطة

وأشارت الجريدة، أنه خرج بعد مرور 3 أسابيع من نقله إلي المستشفي بسبب ضيق التنفس الشديد، وهو الأن يتمتع بصحة جيدة.

وقام فيل بإرسال رسالة إلي المواطنين عبر أحدي مواقع التواصل الاجتماعي، وهي المواطنين يتجاهلون قواعد الإغلاق، ولكن إذا علمتم المعاناه التي يمر بها مرضي الفيروس التاجي كورونا للاتزامتم بالقواعد التي قررتها الحكومة، فالمرور بالمرض شيء مزعج للغاية، ويجعلك تشعر بأنك حياتك في خطر.



قصة تعافي ضابط شرطة

وقام فيل بنشر صورة له خلال رحلة علاجه، وقال: "منذ شهر مضى كنت على جهاز التنفس الصناعي وفي غيبوبة ، واليوم بدأت أتنفس بنفسي، ولكن بعد معناه شديدة.