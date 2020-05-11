اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 مايو 2020 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

بريطانى نجا من كورونا بعد 3 أسابيع بالمستشفى يوضح معاناته ويحذر من الخروج

الإثنين، 11 مايو 2020 05:00 م
بريطانى نجا من كورونا بعد 3 أسابيع بالمستشفى يوضح معاناته ويحذر من الخروج قصة تعافي ضابط من كورونا
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت جريدة " mirror قصة أحد كبار ضباط الشرطة في إنجلترا الذي يدعي فيل دولبي،  أصيب بالفيروس التاجي كورونا، وظل يعاني من الأعراض الشديدة ويحارب المرض لمدة 3 أسابيع، وفي النهاية أنتصر عليه.

أعتقد فيل، أنه سيتوفي بسبب هذا الفيروس، ولكن إصراره علي الحياة وأن يبقي مع أسرته هو السر في انقاذ حياته، وأول ما قام به ضابط الشرطة بعد نجاته من المرض، أنه ظل ينتقد المواطنين لتجاهلهم لتعلميات إغلاق البلاد بسبب إنتشار فيروس كورونا.

ضابط شرطة
ضابط شرطة

 

وأكد فيل، أن المعناه التي يشعر بها مريض فيروس كورونا التاجي، وعدم القدرة علي التنفس، والشعور أنك تحارب لكي تستطيع فقط ألتقاط أنفاسك، وعدم قدرتك علي الحركة، جميعها أشياء تتسبب إرسالي رسالة لكل الأشخاص، التزموا بيوتكم، وتجنبوا الاحتكاك بالأخريين قدر المستطاع، فالألم التي يشعر بها أي شخص أصيب تجعله يحذرك.

وأكمل، أن الوضع علي أجهزة التنفس الصناعي، وعدم القدرة علي الحركة بأي شكل من الأشكال، تعد من الأمور المسببة لشعورك كمريض بالأكتئاب، ولذا ألتزم باللإغلاق في البلاد.

تعافي ضابط شرطة
تعافي ضابط شرطة

 

وأشارت الجريدة، أنه خرج بعد مرور 3 أسابيع من نقله إلي المستشفي بسبب ضيق التنفس الشديد،  وهو الأن يتمتع بصحة جيدة.

وقام فيل بإرسال رسالة إلي المواطنين عبر أحدي مواقع التواصل الاجتماعي، وهي  المواطنين يتجاهلون قواعد الإغلاق، ولكن إذا علمتم المعاناه التي يمر بها مرضي الفيروس التاجي كورونا للاتزامتم بالقواعد التي قررتها الحكومة، فالمرور بالمرض شيء مزعج للغاية، ويجعلك تشعر بأنك حياتك في خطر.

قصة تعافي ضابط شرطة
قصة تعافي ضابط شرطة

 

وقام فيل بنشر صورة له خلال رحلة علاجه، وقال: "منذ شهر مضى كنت  على جهاز التنفس الصناعي وفي غيبوبة ، واليوم بدأت أتنفس بنفسي، ولكن بعد معناه شديدة.

 

 


ضابط شرطة

نجاه ضابط شرطة

قصة نجاه ضابط شرطة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء: الرئيس كلف مؤخراً بإقامة 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى جديدة

رئيس الوزراء: الرئيس كلف مؤخراً بإقامة 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى جديدة

الداخلية تضبط 5 آلاف اخترقوا حظر التجوال و1922 سيارة مخالفة

الداخلية تضبط 5 آلاف اخترقوا حظر التجوال و1922 سيارة مخالفة

إنفوجراف.. محظورات على الطلاب تجنبها أثناء تسليم الأبحاث

إنفوجراف.. محظورات على الطلاب تجنبها أثناء تسليم الأبحاث

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 11-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 11-5-2020

فيديو.. لحظة إحباط تهريب 2220 طربة حشيش و20 كيلو أفيون

فيديو.. لحظة إحباط تهريب 2220 طربة حشيش و20 كيلو أفيون

رسميا.. الحكومة البريطانية توافق على استئناف الدوري الإنجليزي 1 يونيو

رسميا.. الحكومة البريطانية توافق على استئناف الدوري الإنجليزي 1 يونيو

فيديو.. مشاعر هتلر الرقيقة.. فيلم يكشف سر تحول شخصية الحاكم النازى من إنسان يعشق الموسيقى والرسم لآخر يقتل دون شفقة أو رحمة.. رفضته لجنه القبول بأكاديمية فنون فيينا.. فكان التاريخ على موعد مع أكثر شخصية دموية

فيديو.. مشاعر هتلر الرقيقة.. فيلم يكشف سر تحول شخصية الحاكم النازى من إنسان يعشق الموسيقى والرسم لآخر يقتل دون شفقة أو رحمة.. رفضته لجنه القبول بأكاديمية فنون فيينا.. فكان التاريخ على موعد مع أكثر شخصية دموية

تعرف على قرارات وإجراءات آى سكور للتيسير على عملاء القوائم السلبية بالبنوك

تعرف على قرارات وإجراءات آى سكور للتيسير على عملاء القوائم السلبية بالبنوك

فيديو.. هل المصريون على موعد مع الحظر الشامل؟

فيديو.. هل المصريون على موعد مع الحظر الشامل؟

شاهد على الجريمة..الخال مش والد يقتل ابن شقيقته طمعا فى مال والده

شاهد على الجريمة..الخال مش والد يقتل ابن شقيقته طمعا فى مال والده

الصحة : سجلنا 3198 حالة مصابة بكورونا فى 8 أيام .. ونسبة الوفيات 5.5 %

الصحة : سجلنا 3198 حالة مصابة بكورونا فى 8 أيام .. ونسبة الوفيات 5.5 %

اتحاد البنوك: إلزام العملاء بارتداء كمامة قبل دخول أي بنك بالجمهورية

اتحاد البنوك: إلزام العملاء بارتداء كمامة قبل دخول أي بنك بالجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة