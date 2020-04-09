دكار (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة السنغالى عبد الله ضيوف صار اليوم الخميس، تسجيل 6 إصابت جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليربتفع عدد الإصابات إلى 250 حالة، وأكد الوزير - خلال حديث بثته الإذاعة السنغالية اليوم - إنه جرى فحص 159 شخصا، وتبين إصابة ستة من بينهم بالفيروس.

وأشار إلى جرى تسجيل 10 حالات شفاء ليرتفع إجمالي عدد الذين تماثلوا للشفاء من الكورونا إلى 123، في حين سلجت البلاد حالتي وفاة. وكان الرئيس السنغالى ماكى سال، أمر الثلاثاء، بإطلاق سراح الرئيس التشادى السابق حسين حبري، الذى يقضى عقوبة السجن مدى الحياة فى السنغال، وذلك مؤقتا ولمدة شهرين، بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب بوابة الوحدة التشادية.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، جاء على بوابة الوحدة التشادية، أُن إطلاق سراح الديكتاتور السابق مؤقتا من السجن جاء فى إطار مرسوم أصدره الرئيس السنغالى ماكى سالا، شمل أيضاً 2600 سجين. وتعزو وزارة العدل السنغالية هذه التدابير إلى أسباب إنسانية ترتبط بخطر الإصابة بالفيروس التاجى فى السجون.

وخلال إجازته، سيعيش حبرى تحت الإقامة الجبرية والمراقبة فى منزله. ولن يسمح له بمغادرة السنغال.

ووفقا لوكالة الأنباء السنغالية، تم اكتشاف 237 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فى السنغال حتى 7 أبريل، وتوفى شخصان مصابان.

وتجدر الإشارة، إلى أنه حكم على حبرى فى مايو 2016، وأدانته محكمة عسكرية فى العاصمة السنغالية داكار بارتكابه جرائم ضد الإنسانية والتعذيب والعنف الجنسي.

وكان حبرى رئيسا لتشاد من 1982 إلى 1990. هرب بعدها إلى السنغال بعد انقلاب عسكري، وفى عام 2008، حكمت محكمة تشادية غيابياً على حبرى بالإعدام بتهمة تهديد النظام الدستورى فى البلاد.