وأشار إلى جرى تسجيل 10 حالات شفاء ليرتفع إجمالي عدد الذين تماثلوا للشفاء من الكورونا إلى 123، في حين سلجت البلاد حالتي وفاة.

وكان الرئيس السنغالى ماكى سال، أمر الثلاثاء، بإطلاق سراح الرئيس التشادى السابق حسين حبري، الذى يقضى عقوبة السجن مدى الحياة فى السنغال، وذلك مؤقتا ولمدة شهرين، بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب بوابة الوحدة التشادية.