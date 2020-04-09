سول (أ ش أ)

بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى كوريا الجنوبية حتى فجر اليوم الخميس، 10 ألاف و423 حالة، وسط استمرار زيادة حالات الإصابة من الوافدين وحالات الإصابة في العاصمة وضواحيها، وصرحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم بأن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا ارتفع بـ39 حالة حتى منتصف ليل أمس مقارنة مع اليوم السابق له، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة من الوافدين 23 حالة فيما بلغ عدد المصابين من المدن الأخرى 16 حالة.

ومن بين الإصابات الجديدة، جاءت 22 حالة في سول وضواحيها، منها 12 حالة في سول متأثرة من حالات واردة من الوافدين، و10 حالات للإصابة في إقليم كيونجكي المجاور للعاصمة. وبلغ عدد الضحايا من الفيروس حتى الأن 204، بزيادة 4 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وقد خضع ما مجموعه 494 ألفا و711 شخصا لفحوصات كورونا. وظهرت نتيجة اختبار 468 ألفا و 779 منهم سلبية. ويجرى حاليا فحص 15 ألفا و509 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.

وكان مسؤول من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية،قال إن بلاده ستستضف اليوم الأربعاء، ندوة عبر الإنترنت يشارك فيها حوالى 400 مسؤول صحى وخبير طبي فى مجال الصحة من 13 دولة، بما يشمل الولايات المتحدة والمكسيك وإيطاليا وجمهورية التشيك ،وذلك لمناقشة إجراءات احتواء كوفيد-19 وتُعقد الندوة عبر الفيديو باللغة الإنجليزية وسيتم بثها على موقع اليوتيوب لاحقا.

ذكرت ذلك وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية،وأضاف المسئول أن هذه الندوة المخطط لها غدا الخميس تأتي مع ارتفاع عدد البلاد الأجنبية التي تسعى لمعرفة تدابير الحجر الصحي المختلفة التي اتبعتها كوريا الجنوبية لتحجيم تفشي العدوى بكورونا المستجد داخل البلاد.

وأوضح أن مسؤولي حجر صحي وأساتذة في مجال الطب من العاصمة سول سيشاركون أيضا في هذه الندوة مضيفا أن الندوة ستتناول خبرة كوريا في تشخيص كوفيد-19، وتشارك تجاربنا السريرية فيما يتعلق بعلاج الفيروس ودراسة حالات الإصابة وما إلى ذلك.

وتحظى سول مؤخرا بتقدير على المستوى العالمي بفضل نظام استجابتها السريع، بما يشمل نظام الفحص أثناء القيادة وأدوات تشخيص الفيروس المتطورة، وسط تصاعد طلبات استيراد أدوات تشخيص الفيروس من الدول الأجنبية.