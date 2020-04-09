اليوم السابع
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30 شابا بشمال سيناء ينفذون حملة لتعقيم حى الكوثر بالشيخ زويد

الخميس، 09 أبريل 2020 03:14 م
30 شابا بشمال سيناء ينفذون حملة لتعقيم حى الكوثر بالشيخ زويد حملة تعقيم لحى الكوثر بالشيخ زويد
شمال سيناء - محمد حسين

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نفذ 30 شابا من أبناء مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، حملة تعقيم وتطهير لحى الكوثر، برعاية ودعم من مركز شباب الكوثر.

وقال سالم صقر، مدير مركز شباب الكوثر لـ"اليوم السابع"، إن الشباب تطوعوا للقيام بهذا الدور من أجل تعقيم شقق وبنايات سكنية، كما عقموا وطهروا مركز شباب الكوثر وحي الكوثر ومكتب البريد ومكتب التموين والشؤون الاجتماعية بالشيخ زويد.

وأشار إلى أن فريق العمل من الشباب المتطوعين هم فريق بمجموعات الجوالة والتطوع بمركز شباب الشيخ زويد ، وينفذون حملات التعقيم بشكل متواصل كما يقدمون جهود فى عملية تنظيم صرف المعاشات لكبار السن بمكتب البريد .

كما شهدت مناطق مركز بئر العبد بشمال سيناء ، قيام 12 من الشباب المتطوعين بجولات ميدانية  استهدفت سكان القرى شرق مدينة بئر العبد.

وقال صبيح الشافعى، قائد مجموعة العمل ، إن الشباب نفذوا 4 جولات ميدانية لعدد 4 تجمعات سكنية استهدفت 70 أسرة ، وتم توزيع عدد 70 شنطة مطهرات ، و60 شنطة غذائية.

كما قام فريق المتطوعين بتوزيع ولصق عدد 150 بوستر توعية للفريق.

وأضاف أن جولات الشباب لاقت قبول وتم استقبالهم فى المنازل وسط الأسر حيث قامت فتيات من فريق الشباب المتطوع بنشاط توعوى للسيدات بسبل اتخاذ إجراءات الاحتراز من فيروس كورونا ، كما استقبل الأهالى الشباب فى المجالس وعقدت ندوات توعويه ونشر ملصقات.

وأوضح  المهندس سامى الهوارى ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية التى وفرت للشباب مهام العمل، أن هذا النشاط استهدف الوصول لسكان بقرى بئر العبد وعلى وجه الخصوص الصيادين ومشاركة من منظمات المجتمع المدني لجهود مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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حملة-تعقيم-وتطهير-لحى-الكوثر-(3)

 

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حملة-تعقيم-وتطهير-لحى-الكوثر-(4)

 

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حملة-تعقيم-وتطهير-لحى-الكوثر-(5)

 

حملة-تعقيم-وتطهير-لحى-الكوثر-(6)
حملة-تعقيم-وتطهير-لحى-الكوثر-(6)

 

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حملة-تعقيم-وتطهير-لحى-الكوثر-(7)

 

 


شمال سيناء

الشيخ زويد

حى الكوثر

كورونا

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