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19 إصابة جديدة فى سلوفاكيا بفيروس كورونا وتمديد الطوارئ حتى 14 أبريل

الخميس، 09 أبريل 2020 01:26 م
19 إصابة جديدة فى سلوفاكيا بفيروس كورونا وتمديد الطوارئ حتى 14 أبريل مواجهة كورونا - أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن وزارة الصحة فى سلوفاكيا، 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقال وزير الصحة ماريك كراجي السلوفاكى في مؤتمر صحفي، أن من بين إجمالى 1690 اختبارًا لكل مركز ، أجرت مختبرات الدولة 943 اختبارًا، واكتشفت إيجابية 16 حالة، وأجرت المختبرات الخاصة 747 اختبارًا، وكانت ثلاثة حالات إيجابية.
 
 
وأشار وزير الصحة السلوفاكى، إلى أنه تم علاج 51 مريضاً في المستشفيات، خمسة منهم على أجهزة الرئة الاصطناعية، والشخصان الآخران في وحدات العناية المركزة.
 
 
كما تم إغلاق خمس مستوطنات في سبيش، ووضعها فى الحجر الصحى بعد إصابة  682 حالة.
 
 
والتزم رئيس وزراء سلوفاكيا، بحضور باربرا راندوسكا المترجمة للغة الإشارة أثناء إلقاء خطاباته ليتضح للصم كل شئ عن وباء كورونا.
 
 
وفى براتيسلافا تواصل تطهير المناطق العامة، ويتم تعقيم الأرصفة باستخدام عربة متعددة مع خزان مملوء بالتطهير، وبالقرب من هذه المواقع ، يقوم العمال أيضًا بتطهير صناديق النفايات يدويًا.
 
 
كما دعا رئيس الوزراء ايجور ماتوفيتش على الشبكة الاجتماعية إلى اليقظة، لأنه لن يعرف العمق الحقيقي للمشكلة حول انتشار الفيروس التاجي في غضون أسابيع قليلة.
 
 
وأعلن مكتب المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية، عن تقديم تقرير عن تمديد نظام الطوارئ في ضوء القرار الحكومي المعتمد في 6 أبريل 2020 حيث  سيتم إغلاق مبنى المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية والمباني التي يديرها مكتب المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية ويصبح الوصول إليها غير متاح للجمهور من الخميس 9 أبريل 2020 حتى الثلاثاء 14 أبريل 2020.
 
 
 

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