اليوم السابع
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18 قرار من جامعة الأزهر تحدد مصير امتحانات نهاية العام تعرف عليها

الخميس، 09 أبريل 2020 05:44 م
18 قرار من جامعة الأزهر تحدد مصير امتحانات نهاية العام تعرف عليها جامعة الازهر
كتب لؤى على

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أعلنت جامعة الأزهر عدد من القرارات الخاصة بمصير امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى فى ضوء المستجدات الأخيرة من انتشار فيروس كورونا.
والتى جاءت كالتالى..
 
1- إلغاء الامتحانات الشفهية وامتحانات التعيين في المقررات التخصصية والنظرية وإضافة درجاتها إلى درجات الامتحانات التحريرية لهذه المقررات.
 
2- إلغاء امتحان شفهي القرآن الكريم في كليات الجامعة ومعاهدها وإضافة درجته إلى الامتحان التحريري.
 
3- إلغاء امتحان نصف الفصل الدراسي الثاني2019-2020م (Med Term) وإضافة درجته إلى امتحان الفصل الدراسى الثاني 2019-2020م، وذلك حسب لائحة كل قطاع.
 
4- إلغاء البحث في المقررات التي يكلف فيها الطلبة بإعداد أبحاث، وتضاف درجته إلى درجة الامتحان التحريري.
 
5- تنفيذ التطبيقات العملية للكليات العملية عقب انتهاء امتحانات نهاية العام وفقًا للائحة كل قطاع.
 
6- تأجيل امتحان السنة التأهيلية للمواد الإسلامية لغير خريجي كليات جامعة الأزهر إلى 9-8-2020م ويحدد الدور الثاني لاحقًا.
 
7- يستكمل امتحان الدور الثاني الفرقة الخامسة (دور مارس) لكليات الطب (بنين - بنات) نظام لائحة قديمة في20-6-2020م.
 
8- يعقد امتحان الدور الثاني الفرقة السادسة (طب) (2018-2019)م: 20-6-2020م
 
9- تقديم مشاريع تخرج إعلام عقب امتحان نهاية العام بثلاثة أسابيع.
 
10- الاكتفاء في التطبيقات العملية بكليات التربية والشعب المناظرة لها وكلية التربية الرياضية بوضع درجات -من قبل الجهة المعنية- في ضوء الفترة التي قضاها الطالب في التربية العملية.
 
11- توضع درجات التدريب الميداني في شعب رياض الأطفال، وعلم اجتماع، وعلم نفس، في ضوء الفترة التي قضاها الطالب في التربية العملية.
 
12- الاستمرار في التعليم عن بعد حتى يتم شرح المقررات النظرية شرحًا كاملاً، والاعتماد على التصحيح الإلكتروني والامتحان الإلكتروني في أكبر عدد ممكن من المقررات الدراسية لسرعة إعلان النتائج.
 
13- تعقد امتحانات التخلف للفرقة النهائية قبل بدء امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني 2019-2020م  حسب ظروف كل كلية وإمكانياتها المتاحة.
 
14- تعقد امتحانات التخلف للفرق غير النهائية بعد امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني2019-2020م  حسب ظروف كل كلية وإمكاناتها المتاحة.
 
15- حال تفاقم الوضع -لا قدر الله- يعقد الامتحان إلكترونيا عن بعد في كل المقررات على مستوى الجامعة، على أن تُعَد بنوك أسئلة للقطاعات: أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون والأقسام المناظرة لها، ويختار امتحان موحد لكل قطاع من هذه القطاعات، أو نموذج لكل قطاع في كل فرع، أو نموذج للبنين لكل قطاع في كل فرع، ونموذج للبنات في كل قطاع في كل فرع، والكلية التي تتوفر بها مقومات هذا النظام من الامتحان تعقد امتحانها لطلابها بمعرفتها في الموعد الذي ستحدده الجامعة.
 
16- تُعِدُّ الكلية امتحانًا خاصًا للطلبة ذوي القدرات والمهارات الخاصة الذين لا يتمكنون من الاختبار الإلكتروني عن بُعْدٍ، وتعد لهم لجان امتحان بالكلية في ضوء الضوابط المقررة وفي مواعيد أقرانهم.
 
17- تعد كل كلية من الكليات المستحدثة بنك أسئلة وتُجري امتحاناتها بمعرفتها لطلابها في الموعد الذي ستحدده الجامعة.
 
18- تعقد اختبارات تجريبية عن بُعْد من خلال الجامعة والكليات؛ للتعرف على معوقات هذا النظام من الامتحان، وما يترتب عليه من مشاكل ومخاطر، وإيجاد حلول لها، حتى لا تكون هناك أي مشكلة حال اضطرارنا للاعتماد عليها كليًا في هذا الفصل الدراسي.

جامعة الازهر

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

فيروس كورونا

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