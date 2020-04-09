12 شابا يجوبون قرى بئر العبد بسيناء للتوعية بفيروس كورونا وتوزيع المطهرات

وقال صبيح الشافعى ، قائد مجموعة العمل ان الشباب نفذوا4 جولات ميدانية لعدد 4 تجمعات سكنية استهدفت 70 أسرة ، وتم توزيع عدد 70 شنطة مطهرات ، و60 شنطة غذائية، كما قام فريق المتطوعين بتوزيع ولصق عدد 150 بوستر توعية للفريق.

وأضاف أن جولات الشباب لاقت قبول وتم استقبالهم فى المنازل وسط الأسر حيث قامت فتيات من فريق الشباب المتطوع بنشاط توعوى للسيدات بسبل اتخاذ إجراءات الاحتراز من فيروس كورونا ، كما استقبل الأهالى الشباب فى المجالس وعقدت ندوات توعويه ونشر ملصقات .

وأوضح المهندس سامى الهوارى ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية التى وفرت للشباب مهام العمل، أن هذا النشاط استهدف الوصول لسكان بقرى بئر العبد وعلى وجه الخصوص الصيادين ومشاركة من منظمات المجتمع المدني لجهود مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشهد شمال سيناء جهود تطوعية منوعة لتنفيذ مبادرة " احمى بلدك .. احمى نفسك " التى يقدمها شباب ومؤسسات أهلية مشاركة لجهود الدولة فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وسبق وأعلنت إحدى المؤسسات الأهلية بشمال سيناء تنفيذ الحملة رقم "3" باستهداف 200 أسرة بحى " عاطف السادات" بمدينة العريش بشمال سيناء، قدم لهم فريق من المتطوعين الشباب ما يلزم من أدوات الحماية الطبية والمعقمات .

كما تم رش وتعقيم وتطهير 40 منزل و2 مسجد ودار حضانة تحت إشراف ومتابعة مجلس مدينة العريش ممثلا فى رئاسة الحى ، وتم اختيار الأسر وفق إفادتهم من بين الأكثر احتياجا، وسبق هذه الحملة تنفيذ حملتين بمناطق وأحياء داخل العريش وهى: ابوصقل والسمران و محيط جبانة العريش، ومقررا أن تستكمل الحملات ضمن هذه المبادرة تباعا حتى الوصول ل1000 أسرة كمرحلة أولى.

وكانت مدينة العريش شهدت مواصلة أهالي حى المساعيد بالعريش لليوم الثانى حملة تطوعية تضافرت خلالها جهودهم لتعقيم وتطهير منطقتهم وسجلت جهودهم تعقيم 21 منشأة عامة ومقرات أهالى مناطق وشوارع وحافلات أجرة .

وقال مجدى الشوربجى، أحد الشباب القائمين على الحملة، إنها تتم بجهود تطوعية وفى اليوم الثانى تم الوصول لكافة المناطق وصاحبها توزيع زجاجات مطهره على ومياه مفلترة، وتوزيع كمامات وجونتات