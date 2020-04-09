اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

12 شابا يجوبون قرى بئر العبد بسيناء للتوعية بفيروس كورونا وتوزيع المطهرات

الخميس، 09 أبريل 2020 01:58 م
12 شابا يجوبون قرى بئر العبد بسيناء للتوعية بفيروس كورونا وتوزيع المطهرات توعية وتوزيع المطهرات على سكان بئر العبد
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مناطق مركز بئر العبد بشمال سيناء ، قيام 12 من الشباب المتطوعين بجولات ميدانية استهدفت سكان القرى شرق مدينة بئر العبد .

وقال صبيح الشافعى ، قائد مجموعة العمل ان الشباب نفذوا4 جولات ميدانية  لعدد 4 تجمعات سكنية استهدفت 70 أسرة ، وتم توزيع عدد 70 شنطة مطهرات ، و60 شنطة غذائية، كما قام فريق المتطوعين بتوزيع ولصق عدد 150 بوستر توعية للفريق.

وأضاف أن جولات الشباب لاقت قبول وتم استقبالهم فى المنازل وسط الأسر حيث قامت فتيات من فريق الشباب المتطوع بنشاط توعوى للسيدات بسبل اتخاذ إجراءات الاحتراز من فيروس كورونا ، كما استقبل الأهالى الشباب فى المجالس وعقدت ندوات توعويه ونشر ملصقات .

وأوضح  المهندس سامى الهوارى ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية التى وفرت للشباب مهام العمل، أن هذا النشاط استهدف الوصول لسكان بقرى بئر العبد وعلى وجه الخصوص الصيادين ومشاركة من منظمات المجتمع المدني لجهود مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشهد شمال سيناء جهود تطوعية منوعة لتنفيذ مبادرة " احمى بلدك .. احمى نفسك " التى يقدمها شباب ومؤسسات أهلية مشاركة  لجهود الدولة فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وسبق وأعلنت إحدى المؤسسات الأهلية بشمال سيناء تنفيذ الحملة رقم "3" باستهداف 200 أسرة بحى " عاطف السادات" بمدينة العريش بشمال سيناء، قدم لهم فريق من المتطوعين الشباب ما يلزم من أدوات الحماية الطبية والمعقمات .

كما تم رش وتعقيم وتطهير 40 منزل و2 مسجد ودار حضانة تحت إشراف ومتابعة مجلس مدينة العريش ممثلا فى رئاسة الحى ، وتم اختيار الأسر وفق إفادتهم من بين الأكثر احتياجا، وسبق هذه الحملة تنفيذ حملتين بمناطق وأحياء داخل العريش وهى: ابوصقل والسمران و محيط جبانة العريش، ومقررا أن تستكمل الحملات ضمن هذه المبادرة تباعا حتى الوصول ل1000 أسرة كمرحلة أولى.

وكانت مدينة العريش  شهدت مواصلة أهالي حى المساعيد بالعريش لليوم الثانى حملة تطوعية تضافرت خلالها جهودهم لتعقيم وتطهير منطقتهم وسجلت جهودهم تعقيم 21 منشأة عامة ومقرات أهالى مناطق وشوارع وحافلات أجرة .

وقال مجدى الشوربجى، أحد الشباب القائمين على الحملة، إنها تتم بجهود تطوعية وفى اليوم الثانى تم الوصول لكافة المناطق وصاحبها توزيع زجاجات مطهره على ومياه مفلترة، وتوزيع كمامات وجونتات

 

 


شمال سيناء

بئر العبد

سيناء

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة