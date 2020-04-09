اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 05:57 ص
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وفيات كورونا فى اليونان ترتفع إلى 83 حالة

الخميس، 09 أبريل 2020 05:30 ص
وفيات كورونا فى اليونان ترتفع إلى 83 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أثينا أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اليونانية، الأربعاء، تسجيل حالتى وفاة جديدتين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة -فى بيان أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية- أن عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 83 حالة وفاة منذ بدء تفشى الفيروس فى البلاد.

كما تم تسجيل 52 إصابة جديدة ليبلغ إجمالى عدد الإصابات 1884 حالة إصابة، 57 بالمائة منها من الرجال.

وأشارت الوزارة إلى أن 84 مريضا الأن تحت أجهزة التنفس الصناعى فى وحدات العناية المركزة، 77 بالمائة منهم فى حالة خطيرة، ويبلغ متوسط أعمارهم 67 عاما.

وأجرت السلطات الصحية اليونانية أجرت 32582 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا على مستوى اليونان.

 


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