وفيات كورونا فى أمريكا يتجاوز 14600لتصبح ثانى أعلى عدد بعد إيطاليا

(رويترز)

أفاد إحصاء لرويترز، بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا تجاوز 14600 يوم الأربعاء، ليصبح ثانى أعلى عدد مسجل فى العالم بعد إيطاليا.

وسجلت إيطاليا، أعلى عدد من الوفيات فى العالم وهو 17669 بينما حلت إسبانيا فى المركز الثالث بعدد وفيات بلغ 14555.

وحذر مسؤولون امريكيين المواطنين بأن عدد الوفيات سيزيد بشكل مقلق هذا الأسبوع حتى رغم أن نموذجا أعدته جامعة مرموقة اليوم الأربعاء قلص توقعاته لعدد الوفيات بسبب الجائحة بنسبة 26 فى المئة إلى 60 ألفا.

ووفقا لإحصاء رويترز، سجلت الوفيات فى الولايات المتحدة رقما يوميا جديدا بأكثر من 1900 حالة جديدة فى يوم واحد.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قبل ساعات أعلنت بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 395011 بزيادة 20682 حالة عن بياناتها السابقة وقالت إن عدد الوفيات ارتفع 690 ليصل إلى 12754حالة