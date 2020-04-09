وفاة طفل عمره 4 أيام بسبب كورونا فى البرازيل.. وعزل والدته

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية، إن السلطات الصحية أعلنت عن وفاة طفل عمره 4 أيام بسبب إصابته بفيروس كورونا، والذى كان يعانى من أزمة حادة فى التنفس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطفل تم تشخيصه بفيروس كورونا فى مدينة ناتال، عاصمة ولاية ريو دى جراندى دو نورتى، والذى ولد قبل معاده ، وتم عزل والدته.

وأوضحت أنه الآن يتم التحقيق بسبب عدم إجراء اختبار للأم والطفل فى المستشفى، وقال نائب الأمين الإقليمى للصحة ، بترونيو سبينيللى، لوكالة إيفى الإسبانية، "لم يعرف بعد ما إذا كانت العدوى بعد الولادة أو قبلها"، مضيفا "نحن بحاجة إلى اكتشاف اذا وجد حالات عدوى مع اقارب الطفل".

في غضون ذلك ، أفادت سلطات صحة الولادة أن الأم دخلت المستشفى قبل يوم من الولادة ، مع صورة من مضاعفات الجهاز التنفسي ولديها تاريخ طبي مع مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وليس هذا الطفل الوحيد الذى توفى فى البرازيل بسبب فيروس كورونا ، ولكن وزير الصحة فى ولاية سيارا أبلغ عن وفاة طفل يبلغ عمره 3 أشهر ، وكان اختباره إيجابيا وولد بمتلازمة بارتر، وتوفى بعد إصابته بكورونا والتهاب رئوى وشعب هوائية.

وسجلت وزارة الصحة البرازيلية 800 حالة وفاة و 15927 حالة مؤكدة ، مع تركيز الوباء في ولاية ساو باولو ، أغنى بلد من حيث عدد السكان ويبلغ عدد سكانه 46 مليون نسمة ، والذي يسجل 428 حالة وفاة و 6708 حالات إصابة.

ويشكك الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو فى الإجراءات التقييدية التى تتبناها الدول الأكثر تضررا لاحتواء الفيروس، بما فى ذلك الحجر الصحى والعزل فى المنازل، حتى أنه اختلف علنا مع وزير الصحة الذى فرض بالفعل حجرا صحيا.

وقدم العديد من النواب، مثل ريجينالدو لوبيز شكاوى ضد بولسونارو، واتهموه بالفشل فى فرض التدابير الصحية الوقائية، وطالبوا بمحاسبته على تعريض حياة الآخرين للخطر، إلا أن مكتب المدعى العام أكد بعد شكوى العديد من النواب ضد بولسونارو، أنه لا يمكن اتهام الرئيس البرازيلى أمام المحكمة العليا بجرائم ضد الصحة العامة، وفقا للدستور.

ونشرت صحيفة "فولها دى ساوباولو" البرازيلية تقريرا قالت فيه إن هناك قلق متزايد من المواطنين البرازيليين بشأن وضعهم، حيث يتوقع 69% من البرازيليين أن يزداد وضع الاقتصاد سوءا بانخفاض 12% من الناتج المحلى رغم عدم اعتماد الرئيس الحجر الصحى.

وقالت صحيفة "دياريو دو ثينترو دو موندو" البرازيلية إن مانديتا يكسر ذراع بولسونارو ، ويستمر فى منصبه على الرغم من الخلافات القائمة بسبب إجراءات الحجر الصحى الذى يفرضها وزير الصحة بسبب انتشار فيسرو كورونا، وقال مانديتا على تويتر "سنستمر ، لأننا نواجه عدونا، فيروس كورونا، فالعلم يجب الدفاع عن الأشخاص، والطبيب لا يتخلى عن المرضى".

وأشارت الصحيفة إلى أن بولسونارو يعارض لمدة أسبوعين إجراءات الحجر الصحى ويدعم العودة إلى العمل، داعيا السكان والقساوسة الإنجليين إلى العودة إلى الشوارع، فى حين يؤخر المساعدة الرسمية لوقف النشاط.