وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع رفع كفاءة طريق بنها - المنصورة بطول 73 كم

كتب رضا حبيشى

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق "بنها / المنصورة"، بطول 73 كم وإنشاء عدد 5 كبارى لحل التقاطعات السطحية لتسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات.

وتفقد الوزير القطاعات الأربعة للطريق، والتقى بالمهندسين والعمال، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الطرق التي بلغت نسبة تنفيذها 75% والانتهاء من اتجاه القاهرة بكوبرى أسنيت قبل نهاية مايو المقبل، وانتهاء المشروع بالكامل نهاية يونيو المقبل خاصة بعد انتهاء اتجاه المنصورة بكوبرى أسنيت والانتهاء من تنفيذ الأربعة كبارى الآخرى وهى كبارى صهرجت وبشلا وطنامل وكفر شكر وفتحها أمام حركة المرور(بلغت نسبة تنفيذ ال5 كبارى 95.2%) مما ساهم فى تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة، وكذلك تقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به، مع القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكبارى، مشيرا إلى أنه مع الانتهاء من المشروع سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة فى مستوى السيولة المرورية بالطريق كما أشار الوزير أنه يتم تطوير البر الشرقى من الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى حدود محافظة القليوبية بطول 20 كم ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 3حارات ويكون اتجاه البر الغربى من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4 حارات.

وأضاف أن مشروع تطوير طريق (بنها / المنصورة) يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا لافتا إلى أنه سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره وشدد الوزير على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين فى مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومى بالكاشف الحرارى واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم، مشيدا بحرص العامل المصرى على استكمال مشروعات التنمية التى تخدم المواطن المصرى.

وعقب الجولة توجه الفريق كامل الوزير لمتابعة أعمال إنشاء كوبرى دكرنس العلوى، الذى تبلغ تكلفته 357 مليون جنيه، ويبلغ طوله 1250م، وبلغت نسبة تنفيذه 75٪،ويشمل المشروع إنشاء كوبري علوي أعلى فم البحر الصغير متقاطع مع طريق دكرنس بطول 950 متر طولي باتجاه "المنصورة - دمياط" بعرض 12م، كما يوجد مطلع ومنزل من وإلى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 مترا، وذلك بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمة وزيادة مستوى الأمان على الطريق، كما يقع هذا الكوبرى على ازدواج طريق المنصورة مدخل كوبرى طلخا، ومن المخطط الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى دكرنس العلوى يونيو 2020.