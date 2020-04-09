وزير الطاقة الأمريكى: أوبك+ تستطيع خفض الإنتاج لـ10 مليون برميل

وكالات

قال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، إن دول أوبك+ تستطيع بسهولة خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل أو أكثر، مشيرا إلى أنه متفائل بأن السعوديين والروس سيتوصلون لاتفاق بشأن النفط لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وبحسب "رويترز"، قال برويليت في مقابلة مع سي.ان.بي.سي: "أعتقد أنهم يستطيعون بسهولة الوصول إلى عشرة ملايين، وربما أكثر، وبلا ريب أكثر إذا ضممت الدول الأخرى المنتجة للنفط، دولا مثل كندا والبرازيل وآخرين. هذا ممكن بسهولة"، مضيفاً، "نحن متفائلون أنهم سيتوصلون إلى اتفاق بين السعوديين والروس من أجل استقرار الأسواق".

والثلاثاء الماضي، قالت وزارة الطاقة الأمريكية، إن منتجى النفط فى الولايات المتحدة من المتوقع أن يخفضوا الإنتاج بحوالى مليونى برميل يوميا لأن هبوط أسعار الخام يرغم الشركات على تقليص العمليات، ومعقبة على توقعات أوردها تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قالت الوزارة "القطاع الخاص والسوق الحرة يقودان تلك التخفيضات".

وستناقش السعودية وروسيا، ومنتجون آخرون، يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+ سبل إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية اليوم الخميس، لكنهم سيوافقون فقط على تخفيضات عميقة فى انتاجهم من الخام إذا انضمت الولايات المتحدة إلى التخفيضات للمساعدة فى دعم الأسعار التى تضررت بشدة من أزمة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الطاقة أيضا إن وزير الطاقة الأمريكى دان برويليت سيشارك فى اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لوزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين يوم الجمعة لبحث سبل استقرار أسواق النفط العالمية.