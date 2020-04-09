اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 04:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الطاقة الأمريكى: أوبك+ تستطيع خفض الإنتاج لـ10 مليون برميل

الخميس، 09 أبريل 2020 03:26 م
وزير الطاقة الأمريكى: أوبك+ تستطيع خفض الإنتاج لـ10 مليون برميل وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، إن دول أوبك+ تستطيع بسهولة خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل أو أكثر، مشيرا إلى أنه متفائل بأن السعوديين والروس سيتوصلون لاتفاق بشأن النفط لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

 

وبحسب "رويترز"، قال برويليت في مقابلة مع سي.ان.بي.سي: "أعتقد أنهم يستطيعون بسهولة الوصول إلى عشرة ملايين، وربما أكثر، وبلا ريب أكثر إذا ضممت الدول الأخرى المنتجة للنفط، دولا مثل كندا والبرازيل وآخرين. هذا ممكن بسهولة"، مضيفاً، "نحن متفائلون أنهم سيتوصلون إلى اتفاق بين السعوديين والروس من أجل استقرار الأسواق".

 

والثلاثاء الماضي، قالت وزارة الطاقة الأمريكية، إن منتجى النفط فى الولايات المتحدة من المتوقع أن يخفضوا الإنتاج بحوالى مليونى برميل يوميا لأن هبوط أسعار الخام يرغم الشركات على تقليص العمليات، ومعقبة على توقعات أوردها تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قالت الوزارة "القطاع الخاص والسوق الحرة يقودان تلك التخفيضات".

 

وستناقش السعودية وروسيا، ومنتجون آخرون، يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+ سبل إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية اليوم الخميس، لكنهم سيوافقون فقط على تخفيضات عميقة فى انتاجهم من الخام إذا انضمت الولايات المتحدة إلى التخفيضات للمساعدة فى دعم الأسعار التى تضررت بشدة من أزمة فيروس كورونا.

 

وقالت وزارة الطاقة أيضا إن وزير الطاقة الأمريكى دان برويليت سيشارك فى اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لوزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين يوم الجمعة لبحث سبل استقرار أسواق النفط العالمية.

 

 

 


وزير الطاقه

الامريكى

اوبك

نفط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة