وزير الداخلية الكويتى يتفاعل مع شكوى مصرى تعرض للابتزاز من ضابط ويوقفه عن العمل

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تفاعل الداخلية الكويتي أنس خالد الصالح، مع شكوي مصري مقيم فى الكويت، ظهر فى مقطع فيديو يشكو وزارة الداخلية ومجلس الأمة من معاملة أحد الضباط الكويتيين له، حيث تعرض للابتزاز على يد ضابط فى الداخلية الكويتية.

وناشد المصرى المقيم بالكويت، وزارة الداخلية، ونشر صورة للضابط فى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعى.

تغريدة اليوم 👏🏽

▪️الوزير أنس الصالح تفاعل مع مقيم مصري ظهر في فيديو مع «المجلس» والذي أوقف على أثره ضابط في وزارة الداخلية عن العمل. pic.twitter.com/EODnteRMO8 — المجلس (@Almajlliss) April 9, 2020

وعلى الفور تدخل الوزير الكويتى، وكتب على حسابه الرسمى على تويتر "أصدرت قرار وزاري بوقف أحد الضباط عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون بعمليات اتجار بالبشر، وتم حجزه وجميع الشركاء تمهيدا لاحالتهم الى النيابة. لن اقبل ان تشوه افعال القلة الشاذة من صورة وزارة الداخلية ورجال الأمن ودورهم الوطني" .