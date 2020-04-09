اليوم السابع
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وزير الخزانة البريطانى: جونسون يشهد تحسنا ملحوظا ويتحدث إلى الطاقم الطبى

الخميس، 09 أبريل 2020 01:00 ص
وزير الخزانة البريطانى: جونسون يشهد تحسنا ملحوظا ويتحدث إلى الطاقم الطبى بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
لندن أ ش أ

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أعلن وزير الخزانة البريطانى ريشى سوناك، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذى يرقد فى قسم العناية المركزة بالمستشفى، يشهد تحسنا ملحوظا.

وأوضح سوناك، خلال إيجاز صحفي، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن جونسون الذى نقل إلى مستشفى سان طوماس فى لندن ليلة الإثنين الماضي، إثر تدهور حالته، صار يجلس على السرير ويتحدث إلى الطاقم الطبي.

وأضاف أن جونسون ما زال فى قسم العناية المركزة حيث يتلقى رعاية صحية ممتازة فى المستشفى، بعدما ظل يعانى أعراض فيروس كورونا، وأردف "رئيس الوزراء ليس زميلى أو رئيسى فقط، لكنه صديقى أيضا"، معربا عن مواساته لجونسون وعائلته.

وأكدت الحكومة فى وقت سابق أن جونسون الذى قضى ليلته الثالثة فى المستشفى بسبب مضاعفات فيروس كورونا ما زال يتمتع بمعنويات مرتفعة، ويحاول خبراء وباحثون فى بريطانيا، رصد احتمالات تعافى جونسون، خلال الأيام المقبلة، ويستندون فى ذلك إلى عوامل من قبيل العمر، لكن ثمة أمور كثيرة شخصية تغيب عنهم.

وأصدر مركز "INARC" البريطانى لبحوث وأرقام العناية المركزة، تقريرا بشأن المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا وساءت حالتهم، واعتمد التقرير الذى نشر يوم الأحد على تجربة 2249 مريضا، وبما أن أغلبهم ما زالوا يخضعون للعلاج فإنه من الصعب أن تكون ثمة خلاصات وأحكام بشأنهم.

وتكشف تلك الأرقام أن 690 من أولئك المرضى الذين أدخلوا إلى العناية المركزة توفوا من جراء مضاعفات المرض أى ما يقاربُ نصف العينة، وتبعا لذلك، فإن الأرقام ترجح سيناريوهات "قاتمة" لمن يدخلون إلى العناية المركزة بسبب فيروس كورونا، لكن ثمة أرقام أخرى تبعث الأمل بشأن حالة جونسون.

 


وزير الخزانة البريطانى

بريطانيا

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