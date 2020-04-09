وزير الخزانة الأمريكى: الاقتصاد قد يستأنف النشاط العادى فى مايو

رويترز

قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الأمريكى قد يعاود العمل بشكل طبيعى في مايو، وذلك رغم أن العديد من خبراء الطب يقولون إن إجراءات العزل والتباعد الاجتماعى ينبغي أن تظل قائمة لفترة أطول للتغلب على فيروس كورونا.

وبسؤاله على سي.إن.بي.سي إن كان يعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يمكن أن يعيد فتح الاقتصاد في مايو ، قال منوتشين "أعتقد ذلك، فور أن يشعر الرئيس بالارتياح على صعيد المسائل الطبية، سنفعل كل ما هو ضرورى لتمكين الشركات الأمريكية والعمال الأمريكيين من العمل، وأن يكون لديهم ما يحتاجونه من سيولة لمباشرة الأعمال في هذه الأثناء."

يحذر اقتصاديون أمريكيون من تعجل إعادة الناس لمواقع العمل بأعداد كبيرة.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه يأمل في إعادة فتح الاقتصاد "بقوة كبيرة" فور تراجع عدد الوفيات جراء الفيروس. ولم يذكر جدولا زمنيا، لكن كبير مستشاريه الاقتصاديين لاري كودلو قال يوم الثلاثاء إن ذلك قد يحدث في غضون أربعة أسابيع إلى ثمانية.