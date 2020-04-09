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وزير الخارجية البريطانى يدعو حكومة اليمن الشرعية والحوثيين للدخول فى مباحثات بناءة

الخميس، 09 أبريل 2020 11:01 م
وزير الخارجية البريطانى يدعو حكومة اليمن الشرعية والحوثيين للدخول فى مباحثات بناءة الحوثيين
كتب رامى محيى الدين

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دعى وزير الخارجية البريطاني حكومة اليمن الشرعية والحوثيين للدخول في مباحثات بناءة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

ولاقى إعلان قيادة التحالف العربى باليمن وقف إطلاق النار مدة أسبوعين قابلة للتمديد ترحيبًا إقليميًا ودوليًا، واصفين القرار أنه فرصة لسلام شامل باليمن لتجنب المخاطر الجسيمة للانتشار المحتمل لفيروس كوفيد-19 في اليمن، وسط توقعات بأن يتبع هذه الهدنة محادثات بين الحكومة اليمينة والتحالف والحوثيين خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى المبعوث الأممى باليمن لعقد محادثات عبر الفيديوكونفرنس بين أطراف النزاع خلال فترة الهدنة باليمن.

من جانبه، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، فى سياق ترحيبه بقرار قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد وذلك بالنسبة لجميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية في اليمن: "أنا ممتن للمملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية لتمييزهم لحساسية المرحلة التي يمر بها اليمن، وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لهذه المرحلة، يجب على الأطراف أن تستغل هذه الفرصة وتتوقف فورًا عن كل الأعمال العدائية بشكل عاجل وتمضي قدمًا نحو تحقيق سلام شامل ومستدام"، وفق العربية.

ومن جانبه، قال السفير السعودى باليمن محمد آل جابرإن مبادرة التحالف العربى باليمن، تأتى دعمًا لعملية السلام فى اليمن واستجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وإتاحة المجال لجهود المبعوث الاممى لمحاولات إرساء السلام.


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الحوثيين

التحالف

اليمن

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