اليوم السابع
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وزير التموين يستعرض الاستعدادات لشهر رمضان فى مؤتمر صحفى بعد قليل

الخميس، 09 أبريل 2020 05:35 م
وزير التموين يستعرض الاستعدادات لشهر رمضان فى مؤتمر صحفى بعد قليل الدكتور على مصيلحى ، وزير التموين
كتبت هند مختار

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يذاع بعد قليل على التليفزيون المصرى، مؤتمر صحفى للدكتور على مصيلحى، وزير التموين يتحدث خلاله عن توافر السلع واستعدادات رمضان.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات‪.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة هذا الملف مع المحافظين على مدار الساعة، للوقوف على الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لمُحاولات البعض استغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات، مشدداً على أن الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها الدولة بالمحافظات


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