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لإحداث استقرار فى السلع الغذائية..

وزير التموين: استمرار عمل الشركات المنتجة للسلع 3 ورديات دون حظر

الخميس، 09 أبريل 2020 06:40 م
وزير التموين: استمرار عمل الشركات المنتجة للسلع 3 ورديات دون حظر وزير التموين
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن من يعمل 3 ورديات، مشيرا أنه سيظل يعمل 3 ورديات فى الشركات التي تنتج أغذية، والسيارات التى تحمل البضائع كاملة الصنع أو الخامات مستمرة سواء موجود فيها البضاعة أو عائدة بدون بضائع.

 

وأضاف وزير التموين خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، أن هذا الموضوع هام للغاية، وما كان ليحدث استقرار في السلع الغذائية إلا بأخذ مثل هذه القرارات الهامة التي تؤمن استمرار عمل الصناعة واللوجستيات الخاصة بصناعة الأغذية.

 

وفى وقت سابق قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إن وضع جميع السلع الاستراتيجية والاحتياطى الخاص بها يتم متابعتها يوميا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشددا على أن الحد الأدنى لأى سلعة من السلع الاستراتيجية لا يقل عن 3 شهور.

 

وأضاف وزير التموين خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، أن موسم حصاد القمح سوف يبدأ منتصف الشهر الجارى على آخر الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن تحصل الحكومة على 3.6 مليون طن سوف تغطى لمدة 4 شهور ونص، فضلا عن 3 شهور تم تغطيتها، وبالتالى القمح يكفى الدولة المصرية لمدة من 7 لـ 8 شهور.

 


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