وزير التعليم يحدد معايير قبول المشروعات البحثية من الطلاب

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن معايير تقييم المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، أن الحكم على المشروع يخضع لمعايير، فهو بلا درجات، ولكنه ينقسم إلى مقبول أو غير مقبول.



وأضاف شوفى، أنه حتى يتم قبول المشروع يتطلب تحقيق ثمانية معايير، أولها عنوان جذاب، وعرض المشروع بطريقة منظمة وفن كتابة صياغة التقرير وكتابة التقرير بخط جيد، وكتابة مصدر كل معلومة، والالتزام بعدد الكلمات المطلوبة فى كل سنة دراسية، مع مراعاة القواعد النحوية وعلامات التقويم.



وقال وزير التربية والتعليم، إن أساس رفض المشروع أن يكون متطابقا مع مشروع آخر، أو تشعر الوزارة أن هناك شخص غير الطالب هو من قام بكتابته (معلم مثلا)، لأنه سوف يطبق على الطالب قانون الغش، وبالتالى لن يحصل على درجات المشروع ويكون راسبا فى الفصل الدراسى الثانى.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وجه رسالة هامة للطلاب المطلوب منهم عمل مشروعات بحثية فى صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وهى أن يلتزموا بكتابة مصدر كل معلومة كتبوها فى مشروع البحث، فإن كانت من كتاب المدرسة عليهم تسجيل ذلك فى المشروع ، وإن كانت من المكتبة الرقمية، يجب أن يدونوا المصدر.

وأضاف الوزير خلال شرحه طريقة إعداد المشروعات البحثية، أنه يريد أن يتعلم كل طالب مبدأ احترام الملكية الفكرية، حتى يُنسب كل شيء لأهله، فإن كان هناك مؤلفا، لابد من كتابة اسم المؤلف.

وأوضح الوزير، أنه على كل ولى أمر مساعدة ابنه فى الوصول إلى المعلومة التى يحتاجها فى مشروع البحث، ومساعدته أيضا للدخول على المكتبة الرقمية لاستخراج المراجع، وليس كتابة مشروع البحث لهم.

وأكد أن قائمة المشروعات المطلوبة للصفوف السبعة (من 3 ابتدائى إلى 3 إعدادى) موجودة على موقع الوزارة، والصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصحف الورقية.