وزير التعليم: مشروعات الصفوف من 3 إلى 6 ابتدائى عن السياحة والطاقة والصحة والمياه

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزيرة التربية والتعليم، إن المشروعات البحثية تنمى روح التعاون بين الطلاب وتعرفهم الطرق المبتكرة للبحث، والربط بين المواد التى تعلمها كل طالب، وكيف يتم كتابة المراجع المستخدمة فى البحث.

وأضاف فى فيديو مصور تم نشره ظهر اليوم الخميس، أنه سوف يتم نشر الأبحاث لكل سنة، فى الصحف القومية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

وعرض الوزير نموذج حقيقى للبحث، فى الصف الثالث الابتدائى، حيث تم اختيار أربعة نماذج لطلاب الصفوف من 3 ابتدائى إلى الصف السادس الابتدائى، وهى السياحة والطاقة والصحة والمياه.



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقييم سيتم فى الصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى فى المدارس الحكومية والخاصة والدولى بمشروع بحثى وأحد متعدد التخصصات يقدم في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسى 2019/2020، شريطة مراعاة الفئة العمرية، بهدف قيام الطالب بالاطلاع على محتوى المادة الدراسية من بداية الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020، وإكساب الطالب عدد من مهارات البحث بما يتناسب مع مرحلته الدراسية وتنمية مهارات العرض والتنظيم وإبداء الرأى، ودعم مهارات التفكير التأملي وتوجيه الطالب للتعلم الذاتى.



وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائى حتى 2 إعدادى تكون الدرجات التي يحصل عليها الطالب في المشروع بديلا عن امتحان الفصل الدراسى الثانى وتضاف درجاته إلى الفصل الدراسي الأول، ويكون مدير المدرسة مسئولا عن إعلان النتيجة.



وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية (3 إعدادي) : يكون اجتياز الطالب للمشروع المخصص ضمانا لحصول الطالب على الدرجة النهائية في الفصل الدراسي الثاني 100% لكل مادة من المواد التي تضاف للمجموع، وتضاف تلك الدرجات إلى درجات الفصل الدراسي الأول.



وأوضحت الوزارة: يكون مدير المدرسة مسئولا عن إعداد كشوف بأسماء الطلاب الذين قاموا بتسليم المشروعات البحثية وتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة ويكون مدير المديرية مسئولا عن إعلان النتيجة بعد اعتمادها من المحافظ.



