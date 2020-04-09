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وزير التعليم للطلاب: يجب كتابة مصدر كل معلومة فى البحث

الخميس، 09 أبريل 2020 02:20 م
وزير التعليم للطلاب: يجب كتابة مصدر كل معلومة فى البحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم رسالة هامة للطلاب المطلوب منهم عمل مشروعات بحثية فى صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وهى أن يلتزموا بكتابة مصدر كل معلومة كتبوها فى مشروع البحث، فإن كانت من كتاب المدرسة عليهم تسجيل ذلك فى المشروع ، وإن كانت من المكتبة الرقمية، يجب أن يدونوا المصدر.

وأضاف الوزير خلال شرحه طريقة إعداد المشروعات البحثية، أنه يريد أن يتعلم كل طالب مبدأ احترام الملكية الفكرية، حتى يُنسب كل شيء لأهله، فإن كان هناك مؤلفا، لابد من كتابة اسم المؤلف.

وأوضح الوزير، أنه على كل ولى أمر مساعدة ابنه فى الوصول إلى المعلومة التى يحتاجها فى مشروع البحث، ومساعدته أيضا للدخول على المكتبة الرقمية لاستخراج المراجع، وليس كتابة مشروع البحث لهم.

وأكد أن قائمة المشروعات المطلوبة للصفوف السبعة (من 3 ابتدائي إلى 3 إعدادي) موجودة على موقع الوزارة، والصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصحف الورقية.


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