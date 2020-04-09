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وزير التعليم: البحث لـ أولى إعدادى عن التكنولوجيا والزيادة السكانية والأمن الغذائى

الخميس، 09 أبريل 2020 02:18 م
وزير التعليم: البحث لـ أولى إعدادى عن التكنولوجيا والزيادة السكانية والأمن الغذائى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، طبيعة المشروعات البحثية الخاصة بالمرحلة الإعدادية، موضحا إن المطلوب من طلاب الصف الثانى الإعدادى أبحاث عن تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية أو موضوع الزيادة السكانية والأمن الغذائى، أو موضوع عن البيئة، وهذه موضوعات تم استخراجها من مخرجات التعلم فى هذه السنة الدراسية.

وقال الوزير: إن هذه المشروعات الثلاثة موجود ما يخصها فى كتاب المدرسة أو المكتبة الرقمية، والمطلوب من الطلاب، أن يكتب موضوع بحثى من 700 كلمة، وحوالى 70 أو 80 كلمة باللغة الإنجليزية لقياس مستواه فى اللغة.

وأوضح أن مراجع هذه المشروعات من كتاب المدرسة، ولكن الأهم الدخول على المكتبة الرقمية، لأنها تحتوي على مراجع مهمة جدا،  لافتا إلى أن أى طالب يدخل على المكتبة الرقمية لن يجد صعوبة فى البحث عن أى شيء يريده، فلو بحث مثلا عن كلمة (الطاقة) سوف يجد الكثير عنها، أى أن الطالب لن يتصفح المكتبة كلها حتى يجد ما يريده، لكن يكفيه أن يكتب أمام كلمة (بحث) الكلمة التي يريد البحث عنها.
 

خطوات البحث (1)
خطوات البحث (1)

 

خطوات البحث (2)
خطوات البحث (2)

 

 

خطوات البحث (3)
خطوات البحث (3)

 

 

خطوات البحث (4)
خطوات البحث (4)

 

 

خطوات البحث (5)
خطوات البحث (5)

 


 


التربية والتعليم

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