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وزير الأوقاف يكلف لجنة متابعة غلق المساجد بتكثيف عملها غدا الجمعة

الخميس، 09 أبريل 2020 01:25 م
وزير الأوقاف يكلف لجنة متابعة غلق المساجد بتكثيف عملها غدا الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لجنة متابعة غلق المساجد برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بتكثيف عملها غدًا الجمعة ومتابعة غلق المساجد، وعدم فتحها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللجنة تتكون من عضوية كل من:"الشيخ صبري ياسين – رئيس قطاع المديريات ، والمهندس إبراهيم القصاص – وكيل الوزارة للشئون الفنية ، والدكتور أحمد عبد الرءوف – وكيل الوزارة للرقابة والتقويم، والدكتور نوح العيسوى، وكيل الوزارة لشئون المساجد ، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل الوزارة لشئون الدعوة ، والشيخ أحمد عبد المنعم – مدير عام التفتيش العام بالوزارة ".

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها ستنهى خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وذلك في ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وكانت وزارة الأوقاف وجهت المختصين بالمتابعة بتحرير محضر رسمي لأي شخص يجمع الناس للجمعة أو أي صلاة في محيط أي مسجد في أي وقت طوال فترة الغلق، مشددة على أن استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك.

وأكدت الوزارة على إنهاء خدمة أى مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى.


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