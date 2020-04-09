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وزارة الصحة تدعم بنك الدم في الداخلة بأجهزة طبية بقيمة 2 مليون جنيه

الخميس، 09 أبريل 2020 07:50 م
وزارة الصحة تدعم بنك الدم في الداخلة بأجهزة طبية بقيمة 2 مليون جنيه الدكتور احمد محروس وكيل صحة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن الدكتور أحمد محروس مدير عام الصحة بالوادى الجديد، اليوم الخميس، أن المديرية تسلمت الأجهزة الطبية الخاصة إلى بنك الدم الإقليمي بمستشفى الداخلة العام، كما أن البنك سيكون بنك دم تجميعى وفحص وتخزينى وسيعمل على توفير الدم للمرضى الذين يعانون أمراض الدم والحوادث والحضانات والأورام والغسيل الكلوى والعمليات الجراحية وذلك بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه من وزارة الصحة مشيرا أنه جارى اتخاذ إجراءات تركيب الأجهزة والتجريب والتشغيل.

أضاف محروس، أن المديرية خصصت 4 مبان بالمدينة الجامعية بمدينة الخارجة بطاقة استيعابية 543 حجرة لاستخدامها عزلًا صحياً في حالة الطوارئ ومواجهة فيروس كورونا المسجد، وجرى البدء في تجهيز المباني من خلال الفنيين والممرضين لتصبح جاهزة في حالة احتياجها وذلك في ظل توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والاستعداد الكامل لمواجهة الفيروس.

من ناحية اخري، أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أنه بناء على تعليمات الواردة من وزارة الصحة بشأن امتحانات مدارس التمريض، تقرر عمل أبحاث كبديل للامتحانات وذلك لجميع المراحل من الصف الأول وحتى الثالث بجميع مدارس التمريض على مستوى المحافظة والبالغ عددها ٥ مدارس.

كما أشار محروس،  إلى أنه يجرى حالياََ تحديد آلية الاختبار بمعاهد التمريض، والتي لم يرد بشأنها قرار حتى الآن.

 

 


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