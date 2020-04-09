اليوم السابع
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وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تنتهى من تعقيم كليات ومدارس ومعاهد العريش

الخميس، 09 أبريل 2020 03:06 م
وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تنتهى من تعقيم كليات ومدارس ومعاهد العريش تعقيم كليات ومدارس ومعاهد العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، الانتهاء من حملات منوعة استهدفت كليات ومقرات جامعة العريش والمعاهد والمدارس ومقرات حكومية.

 

وأوضح البيان أنه بناء على توجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة تم تنفيذ الحملة القومية لتطهير المدارس والجامعات والمصالح الحكومية فى إطار الاحترازات لمواجهة كورونا.

 

وأشار البيان ، إلى أنه تم تغطية جميع مدارس وجميع كليات جامعة العريش والمدينة الجامعية والمعهد العالى للهندسة والحاسب الالي، ومبنى إدارى الجامعة أمام حديقة المالح، وجميع المنشآت الحكومية، وبعض المساجد والكنائس ومنشأت  رياضية ومعاهد أزهرية، ومنطقة الأزهر، والأوقاف وشركات الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي والمطاحن .

 

وتابع البيان أنه جارى تنفيذ حملات  تطهير الأسواق والمحلات التجارية ، وفريق المكافحة لناقلات الأمراض وملاريا العريش يتكون من مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد، ومحمد شحاته ، وفرج محمود، والسيد عبد الغفور، ومحمد عباس، واحمد على، برئاسة مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض .

 

وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت مواصلتها بالتعاون مع مجلس مدينة العريش ومديريات : الصحة والطب البيطرى والزراعة .. أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش ، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وباشراف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة .

 

وأكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أنه تم استكمال تطهير وتعقيم الموقف الجديد وحى عاطف السادات وضاحية السلام وعدد من الشوارع والميادين، الى جانب استكمال تطهير وتعقيم فروع البنوك والمصالح الحكومية وعدد من المصالح الخدمية الأخرى.

 

وأضاف الغندور أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق فى مدينة العريش بالكامل، مشيرًا إلى أن عمليات التطهير والتعقيم للمدينة ستتم يوميًا ، وذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وقال الغندور إنه سبق تطهير عدد من أحياء ومناطق العريش والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات ومجمع المدارس فى وسط المدينة.

تعقيم-كليات-ومدارس-ومعاهد-العريش--(5)
تعقيم-كليات-ومدارس-ومعاهد-العريش--(5)

 

تعقيم-كليات-ومدارس-ومعاهد-العريش--(1)
تعقيم-كليات-ومدارس-ومعاهد-العريش--(1)

 

تعقيم-كليات-ومدارس-ومعاهد-العريش--(2)
تعقيم-كليات-ومدارس-ومعاهد-العريش--(2)

 

تعقيم-كليات-ومدارس-ومعاهد-العريش--(3)
تعقيم-كليات-ومدارس-ومعاهد-العريش--(3)

 

تعقيم-كليات-ومدارس-ومعاهد-العريش--(4)
تعقيم-كليات-ومدارس-ومعاهد-العريش--(4)

 

 


شمال سيناء

العريش

كورونا

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