اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 10:07 م
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وحدة التدخل السريع بالإسكندرية تشن حملات مكبرة لمواجهة البناء المخالف

الخميس، 09 أبريل 2020 09:02 م
وحدة التدخل السريع بالإسكندرية تشن حملات مكبرة لمواجهة البناء المخالف حملات الازالة
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الاسكندرية عن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأي أعمال مخالفة، تتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وشنت وحدة التدخل السريع تحت إشراف اللواء محمد عبدالله، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة إزالة مكبرة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى اتجاه القادم للإسكندرية بالقرب من كمين أبيس حيث تم هدم سور على مسطح حوالي 1500م والتحفظ على براويطة وطن حديد.

علي الصعيد ذاته؛ توجهت وحدة التدخل السريع إلى العقار الكائن آخر شارع عمرو بن العاص متفرع من جمال عبد الناصر بحى المنتزه ثان، وتبين أن العقار مكون من دور أرضى ودورين علويين وهيكل خرسانى بالدور الثالث علوى وتم التحفظ على باب حديد وونش كامل و3 براويطة وحلة ونش وكميات من الخشب والحديد، وتم التنسيق مع حى المنتزة ثان برئاسة الدكتور ياسر الجندى، حيث تم تسليم مقاول الإزالة الدورين الثانى علوى والثالث علوى لتنفيذ الإزلة بهما

و قد شدد اللواء محمد الشريف  محافظ الإسكندرية علي تكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وحذر بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء


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