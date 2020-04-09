اليوم السابع
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هيئة المساحة: مستمرون فى التطهير والتعقيم كإجراء احترازى لمنع انتشار كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 01:59 م
هيئة المساحة: مستمرون فى التطهير والتعقيم كإجراء احترازى لمنع انتشار كورونا المهندس على منوفى رئيس هيئة المساحة
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس على منوفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن اعمال تعقيم وتطهير الهيئة مستمرة بشكل يومي كإجراء احترازى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة العاملين بالهيئة.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائى، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذا للتعليمات الصادرة بالقرار رقم 719 لسنة 2020 من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد وزير الرى على إجراءات النظافة و التعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه و تعقيم الأتوبيسات والسيارات التابعة للوزارة بشكل يومى وقياس درجة الحرارة للعاملين يومياً قبل دخول مبني الوزارة وتطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها بشكل دورى.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

يذكر أن وزارة الرى اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حيث تم تخفيض كثافة القوى البشرية على إختلاف مستوياتها بكل من دواوين الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات لأقل من 20%.


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