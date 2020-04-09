وأوضح بلومفيلد أن الحالات المحتملة تعني سلبية التحاليل المعملية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ولكن تصنيف هؤلاء الأشخاص ضمن الحالات المحتمل إصابتهم بالفيروس بسبب ظهور أعراض سريرية عليهم ويتم معاملتهم على أنهم حالات إيجابية مصابة بالفيروس ويخضعون للعزل.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في نيوزيلندا حتى الآن 1239، وظهرت 35 حالة جديدة في البلاد أمس الأربعاء، وهي زيادة أعلى من تلك التي تم تسجيلها اليوم، بينما تماثل 317 شخصًا للشفاء.

ومن جهتها، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إنه جاري العمل على تصميم تطبيق للهاتف للمساعدة على تتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أنه في حالة انخفاض أعداد المصابين وعدم الكشف عن انتقال العدوى بالفيروس داخل المجتمعات المحلية، سيتم على الأرجح رفع قيود الحظر في غضون أسبوعين.

وسيتم اتخاذ قرار بشأن موعد انتهاء الحظر في 20 أبريل الجاري قبل يومين من التاريخ المحدد مسبقًا لانتهائه.