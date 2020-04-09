اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 08:59 ص
خالد صلاح
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نيوزيلندا تأمر بوضع المواطنين العائدين فى الحجر الصحى

الخميس، 09 أبريل 2020 08:25 ص
نيوزيلندا تأمر بوضع المواطنين العائدين فى الحجر الصحى كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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تبدأ نيوزيلندا نقل المواطنين إلى حجر صحي إلزامي بدءا من يوم الجمعة لدى عودتهم من الخارج لتصعد بذلك الجهود التي تبذلها لإبطاء انتشار فيروس كورونا خلال الإغلاق العام للبلاد والذي يستمر أربعة أسابيع.

وبدأت إجراءات العزل العام في البلاد في أواخر مارس  في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه خمسة ملايين نسمة كما أُعلنت حالة الطوارئ لوقف انتقال المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن "لن يذهب أحد إلى المنزل. سيذهب كل شخص إلى منشأة (توافق عليها الحكومة)"، وأضافت أن قضاء 14 يوما في منشأة توافق عليها الحكومة مطلب أساسي من جميع المسافرين الأجانب.

وقالت في إفادة إعلامية في ولينجتون اليوم الخميس "لو تسلل شخص واحد وأدخل الفيروس يمكن أن نرى انفجارا في عدد الحالات، كما لاحظنا مع بعض من تجمعاتنا الأكبر".

وأضافت أردين أن مجلس الوزراء سيقرر ما إذا كان سيمدد قيود الإغلاق العام في 20 أبريل قبل يومين من موعد انتهائه.

 


نيوزيلندا

حجر صحى

كورونا

فيروس كورونا

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