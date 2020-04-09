اليوم السابع
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نقابة صيادلة القاهرة تطالب بوقف توزيع شركات الكحول إنتاجها للمواطنين مباشرة

الخميس، 09 أبريل 2020 04:01 م
نقابة صيادلة القاهرة تطالب بوقف توزيع شركات الكحول إنتاجها للمواطنين مباشرة نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس

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طالبت نقابة صيادلة القاهرة، الحكومة بإصدار قرارات مُلزمة لشركات الإنتاج لتعبئة الكحول، وقصر توزيعه على شركات التوزيع المعتمدة، ووقف توزيع الكحول للمواطنين من شركات إنتاج الكحول، حيث إن ذلك أدى إلى زيادة الكحول غير المطابق للمواصفات، لافتة إلى أن ذلك يساعد الصيدليات على الحصول على احتياجاتها لتلبى احتياجات المواطنين، والقيام بدورهم على أكمل وجه.
 
وأضافت: يشهد الجميع الأزمة الخاصة بالمستلزمات الطبية اللازمة لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وبلغت النقابة الكثير من الشكاوى من الصيادلة الذين يعانون من نقص الكحول الإيثيلى، والقفازات الطبية، والكمامات، من شركات التوزيع الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة، وحاولنا كنقابة جاهدين الوصول إلى حل، لكن واجهتنا مشكلة الحصول على فاتورة رسمية، ووجد الصيادلة أنفسهم ضحايا للظروف التى تواجهنا جميعا.
 
وتابعت: كما وجد الصيدلى نفسه فى مواجهة مع المواطنين، الذى يتمسك على توفير المطلوب، ومواجهة التجار وشركات معدومى المسؤولية، مما نتج عنه حيرة شديدة فى توفير المطلوب بأسعار مغالى فيها، أو عدم توفير المطلوب، وترك المواطن لتجار مواقع التواصل الاجتماعى، وهنا توجه نقابة الصيادلة، جموع الصيادلة بعدم توفير أى مستلزمات طبية خاصة بكورونا إلا من مصادر رسمية.
 
وأكدت نقابة صيادلة القاهرة، أن هناك 250 ألف صيدلى و75 ألف صيدلية يقومون بدورهم قدر استطاعتهم، بدءا من دورهم البطولى فى مكافحة فيروس كورونا كالصيادلة الحكوميين، وصيادلة الطب الوقائى، وصيادلة الصيدليات العامة التى تنتشر فى ربوع مصر، كأحد أهم أضلع مقدمى الخدمة الصحية فى مصر.
 
كانت قد خاطبت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، لطلب التواصل مع المسئولين وشركات إنتاج وتوزيع المطهرات، والكمامات والقفازات، لقصر توزيع وبيع كل تلك المستلزمات الطبية، من خلال الصيدليات فقط، رأفة بالمواطنين، وعدم التلاعب بأسعارها.
 
 

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