اليوم السابع
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نقابة التمريض: تحديث بيانات الأعضاء إلكترونيا لتجنب عدوى كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 11:39 ص
نقابة التمريض: تحديث بيانات الأعضاء إلكترونيا لتجنب عدوى كورونا الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إنه نظراً لما تمر به البلاد من مواجهة لفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وحفاظاً علي سلامة أفراد هيئة التمريض من التزاحم، تتيح النقابة إمكانية تحديث البيانات لكافة الأعضاء على مستوى الجمهورية، من خلال استمارة تحديث البيانات إلكترونيا، على الموقع الرسمى للنقابة.
 
ويأتى ذلك بعدما طالبت النقابة العامة للتمريض، جميع أفراد هيئة التمريض على مستوى الجمهورية من المستقيلين والمنقطعين، التوجه لمقرات النقابات الفرعية للتمريض، كلا فى محافظته، والنقابة العامة للتمريض لقاطنى محافظتى القاهرة والجيزة، وذلك لتحديث بياناتهم.
 
وكانت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض قد تواصلت مع مدير مستشفى العجوزة وكذلك مدير مستشفى 15 مايو لمناقشتهم حول آليات تحسين أداء التمريض باعتباره خط دفاع فى مواجهة فيروس كورونا مؤكدة أن التمريض يبذل جهد كبير فى مختلف المستشفيات سواء لأداء الخدمات الطبية الطارئة أو التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا ، مؤكدة أن النقابة تقدم كامل الدعم لأعضائها العاملين ضمن فرق مواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وتوفير كافة مطالبهم، مشيرة إلى أن النقابة تتابع كافة الحالات التى ثبت إصابتها بالفيروس.
 
وأضافت نقيب التمريض: "النقابة تقدم كافة الدعم اللازم لأعضائها، لحين تخطى مصر أزمة فيروس كورونا"، مؤكدة أن جميع العاملين فى قطاع التمريض يمثلون الجيش الأبيض الذى يحارب فيروس كورونا، حيث يتواجدون كحائط صد أمام الفيروس ويلقون بأنفسهم فى التهلكة من أجل نجاة الناس، وأن النقابة اتخذت أكثر من إجراء لمساندة التمريض فى مصر، مشيرة إلى أن كل شخص بهذه المنظومة فى مكانه يفهم جيدا دوره، خاصة وأنهم تلقوا سلسلة من التدريبات ليتمكنوا من التصدى لهذا الوباء، لافته إنه تم تجهيز الطواقم التمريضية على مستوى الجمهورية وتدريبها بشكل مكثف للتعامل مع حالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا،
 
 

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