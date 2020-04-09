نجيب ساويرس عن عمله السياسى: ذهب ولن يعود.. وكورونا قربنى من ربنا أكتر

كتب أحمد عرفة

علق نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على عمله السياسى قائلا:"ذهب ولن يعود"، مشيرا إلى أنه لا يعرف شيئ عن حزب المصريين الأحرار الذى أسسه ولا يريد أن يعرف عنه شيئا.

وأضاف نجيب ساويرس، خلال حواره مع قناة سكاى نيوز، أن فيروس كورونا له مزايا عديدة أبرزها أنه جعله يصلى ويتقرب من الله لأنه لم يكن يصلى قبل ذلك، وجعله يفكر في ربنا أكثر من ذلك .

وأوضح نجيب ساويرس، أنه متفائل بإمكانية انتهاء هذا الفيروس خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة مع إعلان دول العالم أنهم اقتربوا من إيجاد علاج للفيروس، بجانب أن هناك حالة تضامن واسعة بين دول العالم في مواجهة الفيروس.

واستطرد نجيب سوايرس: خلصت كل الأفلام التي شاهدنا بسبب تواجدنى في المنزل لدرجة أنى أصبحت أشاهد lion King "