نائب محافظ القليوبية: إزالة 11 تعد على أملاك الدولة والري بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، جهود الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بقيادة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحي، في إزالة التعديات على أملاك الري بطريق ترعة الإسماعيلية، برفقة مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك بناءا على تكليفات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد "حماد"، أنه تم تنفيذ 11 إزالة على التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الري بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، والتي تمت التعديات بها في الفترة من 18 مارس حتى اليوم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بمحاربة كل من استغل الظروف التي تمر بها الدولة والقيام بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والري.

وأوضح نائب محافظ القليوبية، أنه تفقد الأعمال النهائية بالمحطة الوسيطة، حيث تم الانتهاء من توصيل المرافق الخاصة بها، وكذلك البدء في أعمال رصف الطريق المؤدي لها والذي من المقرر الانتهاء منه خلال أيام، كما تفقد أعمال رصف الطرق بشارع 15 مايو وترعة الإسماعيلية (شارع شركات البترول) والقطاوي.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



إزالة التعديات على أملاك الري



استمرار العمل بطريق شركات البترول



نائب المحافظ خلال الحولة



نائب المحافظ ورئيس حي شرق شبرا الخيمة يتفقدان المحطة الوسيطة



نائب محافظ القليوبية ورئيس حي شرق خلال الجولة