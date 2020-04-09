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نائب رئيس جامعة طنطا: استمرار عمل نموذج محاكاة الدولة المصرية بالجامعة

الخميس، 09 أبريل 2020 01:51 م
نائب رئيس جامعة طنطا: استمرار عمل نموذج محاكاة الدولة المصرية بالجامعة الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا
الغربية - محمد طارق

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أعلن الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، استمرار فريق عمل نموذج محاكاة الدولة المصرية بجامعة طنطا فى أعماله رغم العديد من  التحديات التى تواجهه وإلغاء التجمعات والإجتماعات والتدريبات بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد ، والتي نتج عنها إتخاذ الحكومة المصرية  العديد من الإجراءات الوقائية لمنع التجمعات مواجهة فيروس كورنا المستجد والحد من انتشاره والسيطرة على الوباء.

وأضاف أنه تم استكمال ورش العمل و الإجتماعات والمناقشات وضع العديد من الخطط الاستراتيجية لحل العديد من المشكلات الى تواجه البلاد عن طريق شبكات التواصل الإجتماعي،و جارى تحديد موعد الجلسة النهائية لعرض التوصيات التى توصل اليها فريق العمل فى جلسة عبر الفيديو كونفرانس بعد أن قامت كل وزارة بداخل نموذج المحاكاة بوضع العديد من التوصيات وفقاً لخطة عملها ودورها فقد أراد  طلاب المحاكاة أن يكون لهم دور في التطوع الطلابي والمحاكاة لما يحدث في الواقع العملي واستطاعوا ايجاد حلولاً تجمع فكر المسؤولين و المواطن وروح الشباب.
 
وفي سياق متصل أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة علي دعم مستشفيات الصحة بكوادر طبية مدربة لمواجهة "كورونا"، مشيرا الي توافر كافة الامكانيات اللازمة لدعم مستشفيات وزارة الصحة ولدعم الدولة في القضاء علي فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا إن الأطباء فى مصر والعالم حاليا يخوضون حربا ضروس على الفيروس، واصفا اياهم بخط الدفاع الأول الذين يواصلون الليل بالنهار لإنقاذ المصابين.
 
 
وأضح الدكتور مجدي سبع، أنه تم تدريب فريق من الأطباء بالجامعة على كيفية التعامل مع مرضى فيروس «كورونا»، بما في ذلك كيفية عزل حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، والتدرب على طرق الوقاية ومنع انتقال العدوى بين المرضى وأعضاء الفريق الطبي داخل المستشفيات، وكيفية سحب العينة من المريض، بجانب التدرب على استخدام أجهزة التنفس الصناعي.
 
وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم، عن استلام الفريق الطبي الإشراف علي مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات، بالتعاون مع وزارة الصحة ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.
 
 
وقال عميد طب طنطا، أن الفريق الطبي المشارك يتكون من 10 أطباء في تخصصات الأمراض الصدرية، والتخدير والعناية المركزة، والأمراض المتوطنة،  والباطنة، والكلينيكال باثولوجي، والأشعة التشخيصية، واستقبل "غنيم" الفريق الطبي ،اليوم بمقر الكلية، بحضور الدكتور محمد حنتيره استاذ الصدر ومدير المستشفي الرئيسي، والدكتورة هاله الجندي رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتورة منال عيد رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، ومنسقا الفريق الدكتور محمد سمير استاذ مساعد التخدير والعنايه المركزة، والدكتورة راجيا شرشر استاذ مساعد الامراض الصدرية،، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الوطنية في العناية بالمرضي، وأكد الأطباء عقب وصولهم لمستشفي كفر الزيات العام بصحبة عميد الكلية الدكتور أحمد غنيم أنهم شاركوا من أجل خدمة بلدهم.
 
 
 

 


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