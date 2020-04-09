اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 07:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه المنيا" تعقم الأماكن العامة لمواجهة فيروس كورونا.. صور

الخميس، 09 أبريل 2020 06:15 م
"مياه المنيا" تعقم الأماكن العامة لمواجهة فيروس كورونا.. صور جانب من اعمال التطهير
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بناء على تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بتعقيم الأماكن العامة  بكافة أنحاء المحافظة بالتنسيق مع المحافظة، قامت الادارة العامة للشئون الادارية وقطاع المعامل بالشركة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتعقيم عدد من الاماكن العامة داخل المدينة وذلك حسب خطة التعقيم الموضوعة، حيث تم تعقيم حى غرب مدينة المنيا وشارع 6 أكتوبر والشوارع الجانبية وطه السبع وسكه تله ومضرب الأرز وتعقيم جامع التوحيد بعمارة الإيواء.

وفى مركز ابوقرقاص  تم تعقيم وتطهير مصنع السكر والمبانى الادارية والسكنية بالمصنع ومدرسة حتشبسوت وشارع النظام وذلك بالتعاون بين  فرع الشركة بأبو قرقاص  مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو قرقاص.

كما شهد مركز ملوى  تعقيم وتطهير الميادين والاماكن المزدحمة بمدينة ملوى حيث تم  تعقيم محطة السكة الحديد بملوى وحى شرق المدينة وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بملوى والوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى.

ومن ناحيته قال اللواء اسامة القاضى انه شدد على جميع الوحدات المحلية بالاستمرار فى اعمال التعقيم والتطهير ،لكافة المدن والميادين ، والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية مع التاكيد على ازالة التعديات على الارض الزراعية واملاك الدولة .

جانب من التعقيم (1)
جانب من التعقيم 

 

جانب من التعقيم (2)
جانب من التعقيم

 

جانب من التعقيم (3)
جانب من التعقيم 

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

كرونا

شركة المياه

وحدات محلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصدر : فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلي

مصدر : فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلي

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة