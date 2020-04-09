"مياه المنيا" تعقم الأماكن العامة لمواجهة فيروس كورونا.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بناء على تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بتعقيم الأماكن العامة بكافة أنحاء المحافظة بالتنسيق مع المحافظة، قامت الادارة العامة للشئون الادارية وقطاع المعامل بالشركة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتعقيم عدد من الاماكن العامة داخل المدينة وذلك حسب خطة التعقيم الموضوعة، حيث تم تعقيم حى غرب مدينة المنيا وشارع 6 أكتوبر والشوارع الجانبية وطه السبع وسكه تله ومضرب الأرز وتعقيم جامع التوحيد بعمارة الإيواء.

وفى مركز ابوقرقاص تم تعقيم وتطهير مصنع السكر والمبانى الادارية والسكنية بالمصنع ومدرسة حتشبسوت وشارع النظام وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بأبو قرقاص مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو قرقاص.

كما شهد مركز ملوى تعقيم وتطهير الميادين والاماكن المزدحمة بمدينة ملوى حيث تم تعقيم محطة السكة الحديد بملوى وحى شرق المدينة وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بملوى والوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى.

ومن ناحيته قال اللواء اسامة القاضى انه شدد على جميع الوحدات المحلية بالاستمرار فى اعمال التعقيم والتطهير ،لكافة المدن والميادين ، والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية مع التاكيد على ازالة التعديات على الارض الزراعية واملاك الدولة .



جانب من التعقيم



جانب من التعقيم