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مياه البحر الأحمر تناشد أهالى منطقة مجاهد التوصيل على شبكة المياه الجديدة

الخميس، 09 أبريل 2020 12:31 م
مياه البحر الأحمر تناشد أهالى منطقة مجاهد التوصيل على شبكة المياه الجديدة محطة مياه شرب - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر ، أهالى منطقة مجاهد ومنطقة خلف مدرسة الغردقة الإعدادية والمنطقة التى تقع أمام مدرسة حسن كامل الثانوية ربط وصلات المياه الخاصة بهم على شبكة المياه الجديدة التى تم الأنتهاء منها حتى تتمكن الشركة من ضخ المياه للاهالى بشكل منتظم حيث تم الغاء شبكة المياه القديمة.

كذلك كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن إحلال وتجديد محطة مياه الدهار بمدينة الغردقة بتكلفة 125 مليون جنيه، حيث تفقد المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر أعمال الإحلال والتجديد التى يتم تنفيذها بمحطة الدهار .

وأكد رئيس شركة المياه خلال تفقده محطة الدهار، أن أعمال الإحلال والتجديد تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بالإضافة إلى تأمين جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالى حيث يتم تنفيذ المحطة طبقا للمواصفات القياسية.

وأشار عيسى إلى أن أعمال الإحلال والتجديد تصل تكلفتها التقديرية إلى 125 مليون جنيه شاملة محطة رفع وخزان تكديس gls سعة 10 آلاف م3، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة مياه حفر الباطن وتدعيم شبكة مياه منطقة الدهار، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة مياه الشرب وتحسين كميات ضخ المياه التى تصل للأهالى.

 


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