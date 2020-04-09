اليوم السابع
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موسوعة جينيس تعيد لنيوزيلندا لقب أكثر شارع منحدر فى العالم

الخميس، 09 أبريل 2020 03:00 ص
موسوعة جينيس تعيد لنيوزيلندا لقب أكثر شارع منحدر فى العالم أكثر شارع منحدر فى العالم
كتب وكالات

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بعد معركة حامية الوطيس، استعادت نيوزيلندا مرة أخرى، لقب أكثر شارع منحدر فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، بحسب صحيفة "الرؤية " الاماراتية

وذكرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية فى بيان، يوم الأربعاء، أنها أعادت اللقب إلى شارع «بالدوين» فى حى دونيدين، بعد مراجعة رسمية.

وكان شارع «بالدوين» قد حمل سابقاً، الرقم القياسى لأكثر من عقد من الزمن، قبل أن يتم منحه إلى شارع «أفورد بين ليش» فى منطقة «هارليش» فى ويلز فى يوليو العام الماضي.

وأكدت النتائج الجديدة أن شارع «بالدوين» لديه أكبر نسبة انحدار، 34.8%، مقارنة بانحدار شارع «افورد بين ليش» 28.6%.

وقال توبى ستوف، الذى قام بالمسح الأرضى بشارع بالدوين، الذى قاد الحملة لإعادة اللقب: إنه من أجل تقييم عادل للشكل المختلف للشارعين، يتعين قياس الانحدار بخط الوسط للطريق.

 

 


موسوعة جينيس

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