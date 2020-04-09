مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:05 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:19
ميعاد صلاة العشاء 7:38
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:08 ص
توقيت صلاة الظهر 12:01
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:45 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:00
توقيت صلاة الظهر 11:53 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 16: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:35 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:57 ص
توقيت صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 3:16
توقيت صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:22 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:07 ص
توقيت صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 3:20 م
توقيت صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:24
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:45 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23 م
موعد صلاة العصر 3:48 م
موعد صلاة المغرب 6:41 م
ميعاد صلاة العشاء 7:52 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:41 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23 م
موعد صلاة العصر 3:51 م
موعد صلاة المغرب 6:45 م
توقيت صلاة العشاء 7:56 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:12 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 3:23 م
ميعاد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:28 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:51
توقيت صلاة الظهر 11:42 م
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 6:05
موعد صلاة العشاء 7:22 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:42 ص
توقيت صلاة الظهر 12:24 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
توقيت صلاة المغرب 6:42 م
موعد صلاة العشاء 7:57 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:30 ص
توقيت صلاة الظهر 12:29 م
موعد صلاة العصر 4:06 م
توقيت صلاة المغرب 6:55 م
موعد صلاة العشاء 8:18
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:00 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 6:11 م
مواقيت صلاة العشاء 7:30 م
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