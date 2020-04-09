مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:05 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57 ص

ميعاد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:19

ميعاد صلاة العشاء 7:38

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:08 ص

توقيت صلاة الظهر 12:01

موعد صلاة العصر 3:36

توقيت صلاة المغرب 6:24 م

موعد صلاة العشاء 7:45 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:00

توقيت صلاة الظهر 11:53 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 16: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:35 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:57 ص

توقيت صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 3:16

توقيت صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:22 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:07 ص

توقيت صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 3:20 م

توقيت صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:24



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:45 ص

توقيت صلاة الظهر 12:23 م

موعد صلاة العصر 3:48 م

موعد صلاة المغرب 6:41 م

ميعاد صلاة العشاء 7:52 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:41 ص

توقيت صلاة الظهر 12:23 م

موعد صلاة العصر 3:51 م

موعد صلاة المغرب 6:45 م

توقيت صلاة العشاء 7:56 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:12 ص

توقيت صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 3:23 م

ميعاد صلاة المغرب 6:17 م

موعد صلاة العشاء 7:28 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:51

توقيت صلاة الظهر 11:42 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 6:05

موعد صلاة العشاء 7:22 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:42 ص

توقيت صلاة الظهر 12:24 م

موعد صلاة العصر 3:53 م

توقيت صلاة المغرب 6:42 م

موعد صلاة العشاء 7:57 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:30 ص

توقيت صلاة الظهر 12:29 م

موعد صلاة العصر 4:06 م

توقيت صلاة المغرب 6:55 م

موعد صلاة العشاء 8:18

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:00 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:11 م

مواقيت صلاة العشاء 7:30 م