اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 09 أبريل 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 4:05   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:30 
 
موعد صلاة المغرب 6:19
 
ميعاد صلاة العشاء 7:38 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 4:08 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:01 
 
موعد صلاة العصر 3:36 
 
توقيت صلاة المغرب 6:24 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:45 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 4:00 
 
توقيت صلاة الظهر 11:53 م 
 
موعد صلاة العصر 3:27 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 16: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 7:35 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 3:57 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:44 
 
موعد صلاة العصر 3:16 
 
توقيت صلاة المغرب 6:06 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:22 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 4:07 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:51 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:20 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:10 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:24 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:45 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:23 م 
 
موعد صلاة العصر 3:48 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:41 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:52 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 4:41 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:23 م 
 
موعد صلاة العصر 3:51 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:45 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:56 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 4:12 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:23 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:17 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:28 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 3:51 
 
توقيت صلاة الظهر 11:42 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:05 
 
موعد صلاة العشاء 7:22 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 4:42 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:24 م 
 
موعد صلاة العصر 3:53 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:42 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:57 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 4:30 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:29 م 
 
موعد صلاة العصر 4:06 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:55 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:18 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 4:00 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:50 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:11 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 7:30 م 
 
 
 
 
 

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