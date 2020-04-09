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من قلب العاصمة العمانية.. ماذا يحدث بمسقط بعد قرار إغلاقها 12 يوما.. فيديو

الخميس، 09 أبريل 2020 12:34 ص
من قلب العاصمة العمانية.. ماذا يحدث بمسقط بعد قرار إغلاقها 12 يوما.. فيديو غلق العاصمة مسقط لمدة 12 يوما
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قبل يوما من تطبيق سلطنة عمان قرار غلق العاصمة مسقط لمدة 12 يوما، رصد الصحفى المصرى محمود محيي مصري بجريدة الشبيبة العمانية، وبالتحديد من داخل مقر اقامته بولاية مطرح التى تقع في الجزء الشمالي الشرقي من سلطنة عمان وتطل على شاطئ بحر عمان، وتعد من أكثر المناطق انتشارًا للوباء في السلطنة، حيث أعلنت السلطات عزلها بالكامل مطلع الأسبوع الجارى.

وعقب قرار عزل مطرح، قررت السلطات العمانية أيضا، الأربعاء، غلق العاصمة مسقط لمدة 12 يوما بدءا من الجمعة لمواجهة فيروس كورونا.

 

كما أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل (48) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة فى السلطنة (419) وعدد الوفيات حالتين، و72 حالة تماثلت للشفاء، وطالبت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

 

وقامت الجهات العسكرية والأمنية بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين المحافظات، وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات، منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد.

 

كما أعلنت شرطة سلطنة عمان خطوات إغلاق العاصمة وبحسب الرائد محمد بن سلام الهشامي سيتم إغلاق كافة مداخل ومخارج محافظة مسقط أمام الجميع باستثناء الحالات الطارئة فقط.

 

وسيتم منع دخول الموظفين خارج مسقط إلى داخلها باستثناء من يتطلب وجودهم بأعمالهم بالتنسيق مع مؤسساتهم، كما أن التنقل داخل محافظة مسقط سيكون محدودا، ودعت الشرطة العمانية الجميع لعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

 

وفى سياق متصل، بدأت سلطنة عمان، حملة التقصى الوبائى فى ولاية مطرح المعزولة صحيا منذ مطلع أبريل الجارى، وبحسب الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدى وزير الصحة العمانى، فإن وزارة الصحة بدأت اليوم حملة التقصى الوبائى "بيت بيت" فى مطرح، مشيرا إلى أن الأفراد الذين لم تتمكن الحملة من الوصول إليهم، سيتم فحصهم فى خيام مخصصة لذلك.

 

فيما أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، الأربعاء، عفوا سلطانيا عن مجموعة من المسجونين المدنيين فى قضايا مختلفة، وذكر مصدر مسئول بشرطة عمان السلطانية، أن الذين المسجونين الذين تم العفو عنهم يبلغ عددهم 599 نزيلًا، منهم 336 نزيلًا أجنبيًّا، وذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء العمانية.


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