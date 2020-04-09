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منظمة الهجرة: القصف يمنع ركاب قارب مهاجرين من النزول في طرابلس

الخميس، 09 أبريل 2020 11:11 م
منظمة الهجرة: القصف يمنع ركاب قارب مهاجرين من النزول في طرابلس مهاجرون - أرشيفية
رويترز

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قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس إن القصف فى طرابلس منع 280 مهاجرا من النزول في ميناء المدينة بعد اعتراض قاربهم فى عرض البحر وعودته إلى ليبيا وأنهم سيضطرون لقضاء الليل على متن قارب تابع لخفر السواحل.

وقال فيدريكو سودا رئيس بعثة المنظمة في ليبيا فى بيان "الوضع مأساوي. مئات الأشخاص، المنهكين بعد رحلة مريعة لمدة 72 ساعة، سيقضون الليل على قارب مكتظ فى أجواء متوترة".

ولم يتضح على الفور الدول التى ينتمى لها المهاجرون، لكن ليبيا محطة رئيسية على طريق المهاجرين الذين يحاولون السفر من أفريقيا إلى أوروبا.

وأبحرت 6 قوارب على الأقل من ليبيا هذا الشهر وعلى متنها نحو 500 شخص يحاولون عبور البحر إلى أوروبا على الرغم من أن إيطاليا أعلنت أن موانئها غير آمنة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن مسؤولين فى طرابلس قالوا إن شدة القصف اليوم الخميس، والذي استهدف بعضه ميناء المدينة في وقت سابق، يعني أنه غير آمن لنزول المهاجرين.

وأوضحت المنظمة أنها تزود المهاجرين بالماء والطعام. وقالت إن فرض حظر تجول في طرابلس للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد يُعّقد أيضا جهود إنزال المهاجرين من على متن القارب.

 

 


مهاجرون

طرابلس

حكومة ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة

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