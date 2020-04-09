اليوم السابع
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مع إجراءات الحجر الصحي.. رئيس أوغندا ينشر صور ممارسته الرياضة بالمنزل

الخميس، 09 أبريل 2020 03:55 م
مع إجراءات الحجر الصحي.. رئيس أوغندا ينشر صور ممارسته الرياضة بالمنزل يوري موسيفيني
هند المغربي

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نشر الرئيس الأوغندى  يوري موسيفيني صور له أثناء ممارسته الرياضة بالمنزل بعد أن وعد بنشر مقطع فيديو له أثناء ممارسه الرياضة بالمنزل لحث المواطنين على التباعد الاجتماعى وعدم ممارسة الرياضة في مجموعات قائلا عبر صفحته على حسابه الخاص على  موقع التواصل الاجتماعى تويتر " مثلما وعدت سابقًا ، بدأت يومي بتمارين داخلية"

وكان  الرئيس الأوغندي حذر يوري موسيفيني المواطنين في أوغندا من التجمع لممارسة الرياضة عند الجسر الشمالي مطالبا إياهم بممارستها داخل المنازل واعدا أنه سيقوم بنشر فيديو أثناء قيامه بذلك

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الرئيس الاوغندى 

وقال موسيفينى على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"  " رأيت مقطع فيديو لكثير من الناس في الجسر الشمالي يتجولون ، وهم يمارسون الرياضة. يجب أن يتوقف الجميع عن هذا. إذا كنت تريد ممارسة الرياضة، يمكنك القيام بذلك في الداخل. سأريكم كيف يتم ذلك غدا. سأقوم بعمل فيديو لك."

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وقال موسيفينى على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"  " رأيت مقطع فيديو لكثير من الناس في الجسر الشمالي يتجولون ، وهم يمارسون الرياضة. يجب أن يتوقف الجميع عن هذا. إذا كنت تريد ممارسة الرياضة، يمكنك القيام بذلك في الداخل. سأريكم كيف يتم ذلك غدا. سأقوم بعمل فيديو لك."

وفى وقت سابق اعتقلت قوات الأمن الأوغندية، أكثر من 100 شخص  تم القبض عليهم بسبب انتهاكهم للتوجيهات والمبادئ الإرشادية للحد من انتشار الفيروس .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أفاد متحدث باسم الشرطة فريد إينانجا اليوم، أن بعض المقبوض عليهم انتهكوا الحجر الصحي الإلزامى الذى يستمر 14 يومًا، كما تسلل آخرون إلى البلاد بعد إغلاق الحدود.

وسجلت أوغندا أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي ومنذ ذلك الحين اتخذت تدابير صارمة لمنع انتشار المرض.

 


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يوري موسيفينى

اوغندا

موسيفينى

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