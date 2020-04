مع إجراءات الحجر الصحي.. رئيس أوغندا ينشر صور ممارسته الرياضة بالمنزل

نشر الرئيس الأوغندى يوري موسيفيني صور له أثناء ممارسته الرياضة بالمنزل بعد أن وعد بنشر مقطع فيديو له أثناء ممارسه الرياضة بالمنزل لحث المواطنين على التباعد الاجتماعى وعدم ممارسة الرياضة في مجموعات قائلا عبر صفحته على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى تويتر " مثلما وعدت سابقًا ، بدأت يومي بتمارين داخلية"

وكان الرئيس الأوغندي حذر يوري موسيفيني المواطنين في أوغندا من التجمع لممارسة الرياضة عند الجسر الشمالي مطالبا إياهم بممارستها داخل المنازل واعدا أنه سيقوم بنشر فيديو أثناء قيامه بذلك

وقال موسيفينى على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" " رأيت مقطع فيديو لكثير من الناس في الجسر الشمالي يتجولون ، وهم يمارسون الرياضة. يجب أن يتوقف الجميع عن هذا. إذا كنت تريد ممارسة الرياضة، يمكنك القيام بذلك في الداخل. سأريكم كيف يتم ذلك غدا. سأقوم بعمل فيديو لك."

I saw a video of so many people on the Northern bypass walking and running around that, they are exercising. This should stop. If you want to exercise, you can do that indoors. I will show you how it is done tomorrow. I will do a video for you. pic.twitter.com/eQ6NmcEpZR