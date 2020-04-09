اليوم السابع
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مسن أمريكى يسير 6 كيلو ليشاهد حفيدته من خلف النافذة خوفا عليها من كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 02:16 ص
مسن أمريكى يسير 6 كيلو ليشاهد حفيدته من خلف النافذة خوفا عليها من كورونا الرجل الأمريكى مع حفيدته
كتب وكالات

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يقطع جد فى ولاية ميشيجان الأمريكية، مسافة تصل إلى 6 كم، مشياً على قدميه، فقط، ليتمكن من رؤية حفيدته حديثة الولادة من خلال النافذة، بحسب صحيفة "الرؤية " الاماراتية.

 

وبحسب ما نشر جوشوا جوليت عبر منشور فى تطبيق إنستجرام، فإن والده يؤكد على أهمية الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعى والعزل المنزلي، لذا يكتفى عند وصوله إلى منزل ابنه، بمشاهدة حفيدته الأولى عبر زجاج النافذة، تجنباً لمخاطر نقل عدوى الفيروس المستجد.

 

وكتب جوليت فى تعليقه على صورة والده وهو ينظر إلى الطفلة حديثة الولادة عبر النافذة: «اليوم سار والدى مسافة طويلة ليتمكن من رؤية ابنتى عبر النافذة، إن رؤية والدى وهو لا يستطيع حمل ابنتى تفطر قلبي».

 

وأضاف: «لقد تمكن من حملها مرتين فقط قبل تطبيق إجراءات العزل المنزلي، ومع ذلك، فهو يعلم أن هذا التباعد هو مجرد فترة مؤقتة».

 

 

واختتم جوليت تعليقه بنصيحة للجميع بضرورة البقاء فى المنازل وممارسة التباعد الاجتماعى أثناء تفشى الوباء بقوله: «إذا استطاع الجد مقاومة الدخول إلى منزل ابنه وحمل حفيدته الأولى، فالجميع يمكنهم الالتزام بالتدابير المماثلة».

 

 


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