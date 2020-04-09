اليوم السابع
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مستشفيات جامعة عين شمس تطلق خدمة مجانية للاستعلام عن فيروس كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 01:56 م
مستشفيات جامعة عين شمس تطلق خدمة مجانية للاستعلام عن فيروس كورونا الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلنت مستشفيات جامعة عين شمس عن تقديم خدمة الاستعلام المجانية عن فيروس كورونا المستجد COVID-19، على رقم 01050136024.

 

وقالت جامعة عين شمس، إن الخدمة المجانية تتيح الحصول على معلومات عن الفيروس أو الاستفسار فى حالة الاشتباه فى وجود أعراض شبيهة بأعراض الإصابة بالكورونا و الخدمة متاحة يومياً من الساعة  9 صباحا و حتى 2 ظهرا .



وكانت مستشفيات جامعة عين شمس، أعلنت أرقام الاستشارات الطبية المجانية عن بعد لتخصصات الباطنة وطب الأطفال والمسنين.



وطالبت مستشفيات جامعة عين شمس، بضرورة  إرسال الشكاوى الطبية فقط حتى يستطيع الفريق الطبى الرد، لافتة إلى أن الاستشارى متوفر عن طريق الواتس اب فقط من خلال هذه الأرقام من 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.



ويمكنك طلب استشارة صوت وصورة مع الاستشارى إذا أردت فقط،  أرسل الشكوى و"احجز استشارة" وسوف نرسل لك الرابط والميعاد، موضحة أن الخدمة ليست للحالات الطارئة.

وخصصت المستشفيات رقم الواتس آب كما يلى:

الباطنة العامة وتخصصاتها

01050136012

رقم الواتس آب الأطفال

01050136031

رقم الواتس آب لطب المسنين

01050136035


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مستشفيات عين شمس

كورونا

فيروس كورونا

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