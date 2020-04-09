مستشفيات جامعة عين شمس تطلق خدمة مجانية للاستعلام عن فيروس كورونا

كتب محمود راغب

أعلنت مستشفيات جامعة عين شمس عن تقديم خدمة الاستعلام المجانية عن فيروس كورونا المستجد COVID-19، على رقم 01050136024.

وقالت جامعة عين شمس، إن الخدمة المجانية تتيح الحصول على معلومات عن الفيروس أو الاستفسار فى حالة الاشتباه فى وجود أعراض شبيهة بأعراض الإصابة بالكورونا و الخدمة متاحة يومياً من الساعة 9 صباحا و حتى 2 ظهرا .





وكانت مستشفيات جامعة عين شمس، أعلنت أرقام الاستشارات الطبية المجانية عن بعد لتخصصات الباطنة وطب الأطفال والمسنين.





وطالبت مستشفيات جامعة عين شمس، بضرورة إرسال الشكاوى الطبية فقط حتى يستطيع الفريق الطبى الرد، لافتة إلى أن الاستشارى متوفر عن طريق الواتس اب فقط من خلال هذه الأرقام من 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.





ويمكنك طلب استشارة صوت وصورة مع الاستشارى إذا أردت فقط، أرسل الشكوى و"احجز استشارة" وسوف نرسل لك الرابط والميعاد، موضحة أن الخدمة ليست للحالات الطارئة.



وخصصت المستشفيات رقم الواتس آب كما يلى:



الباطنة العامة وتخصصاتها



01050136012



رقم الواتس آب الأطفال



01050136031



رقم الواتس آب لطب المسنين



01050136035