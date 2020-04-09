مستشار النمسا: التزام المواطنين وراء تحقيق أفضل نتائج فى مكافحة كورونا

وأشار الى أن النمسا لازالت بعيدة عن ذرورة تفشي المرض، حيث أن فيروس كورونا لا يزال متواجدا فى وسطنا ويهددنا بقوة ولا بديل عن استمرار البقاء فى المنازل.. مشددا على أن الوضع بالفعل خطير ومقلق، وأن الجميع لديهم الفرصة لإنقاذ الأرواح من خلال استمرار ضبط سلوكهم.

ولفت المستشار النمساوي إلى استمرار العمل بالمتطلبات الثلاثة للخروج من المنزل وهي التسوق والذهاب إلى العمل ودعم أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة.. منوها بأنه يجب ألا ننساق وراء الطقس الجيد من خلال الذهاب في رحلات أو تنظيم تجمعات لأن الفيروس لم يهزم بعد، مضيفا أنه يجب على المواطن أن يواصل الامتثال للقيود حتى نتمكن بعد عيد القيامة من العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية تدريجياً.