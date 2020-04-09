مستشار البيت الأبيض: خصم ضريبى فورى يعيد الشركات الأمريكية من الصين

رويترز

قال المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض لارى كودلو، اليوم الخميس، إن إحدى السياسات التي قد تغرى الشركات الأمريكية بالعودة إلى الولايات المتحدة من الصين ستتمثل فى خصم فورى للتكاليف من حساب الضرائب.

وأبلغ كودلو فوكس بيزنس نيوز، "فيما يتعلق بسياسات إعادة الشركات إلى الوطن، هناك الكثير الذي يمكن القيام به.. أقول خصم فوري كامل لشتى التكاليف من حساب الضرائب. المصنع، المعدات، هياكل الملكية الفكرية، التجديدات. بعبارة أخرى، إذا خصمنا كامل التكاليف من حساب الضرائب بشكل فوري فإننا نتحمل حرفيا تكاليف نقل الشركات الأمريكية لتعود إلى الولايات المتحدة."

وأفادت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 427460 بزيادة 32449 حالة عن بياناتها السابقة وقالت إن عدد الوفيات ارتفع 1924 ليصل إلى 14696.

وجرى تسجيل حالات الإصابة الجديدة بالمرض المعروف باسم كوفيد-19 والناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثامن من أبريل مقارنة بالإحصاء السابق الصادر قبل يوم.

ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.