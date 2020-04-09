اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 09:15 م
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مركز "كلينتون" يوزع 100 ألف وجبة للطلاب والمحتاجين فى وسط أركنساس

الخميس، 09 أبريل 2020 08:56 م
مركز "كلينتون" يوزع 100 ألف وجبة للطلاب والمحتاجين فى وسط أركنساس الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون
ريهام عبد الله

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أكد بيل كلينتون الرئيس الأمريكى الأسبق، أن "مركز كلينتون" بالتعاون مع عدة مؤسسات أخرى، قاموا بإعداد وتجهيز، ما يزيد عن 100 ألف وجبة على الطلاب والمحتاجين، فى وسط أركنساس الأمريكية.

وقال كلينتون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تم إعداد وتوزيع أكثر من 100000 وجبة على الطلاب وغيرهم من المحتاجين في وسط أركنساس.. أنا ممتن لمركز كلينتون، الموظفين والعديد من شركائنا بما في ذلك "ستى ليتل روك"، و "جوزيه اندرياس"، و "دبليو سى كيتشن"، وكل من جعل هذا الجهد ممكنًا".

بيل كلينتون
بيل كلينتون

 

وكان الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، قد أكد أنه يتطلب حالة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مع اتخاذ إجراءات عاجلة فى المجتمع الأمريكى للسيطرة على الفيروس.

وكتب كلينتون، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "تتطلب حالة الطوارئ COVID-19 اتخاذ إجراءات  عاجلة فى كل المجتمع الأمريكى للسيطرة على الفيروس، يجب أن تكون هذه مهمتنا المشتركة كأمريكيين".

وتابع كلينتون: "لكن عندما نسيطر عليه ونبدأ العمل معًا لإعادة تشغيل اقتصادنا، فسنظل مضطرين لإبقائه تحت السيطرة، سيعتمد جزء كبير من النجاح فى القيام بذلك على ما يحدث فى البلدان الأخرى التى تقاتل الفيروس، الذى يمتلك عددًا أقل من الأسلحة لإحضاره إلى القتال".

ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشى وباء فيروس كورونا، الذى يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التى جرى تطبيقها لوقف انتشاره، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و400 ألف إصابة بالفيروس الذى تسبب فى وفاة أكثر من 80 ألف انسان.


بيل كلينتون

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امريكا

مركز كلينتون

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