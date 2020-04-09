اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 04:58 م
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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3.000 سلة غذائية للاجئين الفلسطينيين فى الأردن

الخميس، 09 أبريل 2020 04:27 م
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3.000 سلة غذائية للاجئين الفلسطينيين فى الأردن 3.000 سلة غذائية للاجئين الفلسطينيين فى الأردن
وكالات

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الأردنية الهاشمية، بتوزيع 3.000 سلة غذائية لصالح اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يهدف المركز إلى تغطية احتياجات اللاجئين الفلسطينين بالسلال الغذائية خلال هذه الفترة الصعبة مع توقف العمل ومنع التجول الذي يطبق فى البلاد منذ أسبوعين كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشتمل السلة الغذائية الواحدة على مواد غذائية متنوعة كالأرز والطحين والسكر والزيت والشاى والبقوليات والحبوب وخلافه.

وواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين فى مخيم الزعترى بالأردن، حيث استقبلت أمس عيادات الأطفال 109 حالات، وعيادات الطب العام 30 مستفيدا، وقسم الطوارئ 19 مريضا، وقسم التحاليل المخبرية والأشعة 16 حالة، كما جرى تقديم 136 وصفة طبية لحالات متنوعة.


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