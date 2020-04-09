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مدير مستشفى بنها الجامعي: قللنا عدد المترديدين على المستشفى لـ 300 شخص

الخميس، 09 أبريل 2020 03:00 ص
مدير مستشفى بنها الجامعي: قللنا عدد المترديدين على المستشفى لـ 300 شخص الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعي
القليوبية - نيفين طه

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أعلن الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعي، أنه تم تقليل عدد المترددين على المستشفى لإجراء الكشف الطبى اليومى من 700 شخص إلى 300 شخص يوميًا، مع تقديم الخدمات الطبية والأدوية لهم بكل سهولة ويسر.

وأشار "العيسوي" فى تصريح خاص "لليوم السابع"، أنه تم زيادة عمل أيام العيادات الخارجية التى يتم فيها الكشف الطبى منعًا للزحام وحرصًا على سلامة المواطنين وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث العيادات التى كانت تعمل يومين على مدار الأسبوع تم زيادة أعمال أيامها لتصل إلى أربع أيام بالأسبوع، مع تحديد مواعيد لآخر كشف يكون حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

ونوه بأن تلك الإجراءات اللازمة التى اتبعتها المستشفى من أجل منع الازدحام والحفاظ على سلامة المترددين على مستشفى بنها الجامعي، موضحًا أنه تم عمل كشف بأيام عمل كل عيادة ومواعيدها لتسهيل الإجراءات الطبية على المواطنين منعا للتكدسات والانتظار، بجانب أنه يتم تعقيم كل المترددين للكشف الطبى فضلاً عن فرق مجهزة للمرور اليومى على كل أقسام المستشفى وعمل تطهير وتعقيم لجميع الأقسام والحجرات بكل المستشفى.

وفى سياق آخر أعلنت إدارة مستشفى بنها الجامعى أن وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تم انتداب 6 أطباء من العاملين بالمستشفى للعمل بمستشفيات العزل وعلى الفور تم مخاطبة جميع رؤساء الأقسام بالمستشفى وتم اختيار كل من الأطباء إبراهيم عزت، وعماد عطا بقسمى الرعاية المركزية الفائقة، والأطباء مصطفى شابي، وأسماء دسوقى بقسم الأمراض الصدرية والتنفسية، والأطباء احمد صلاح، وأحمد عبدالمولى بقسم الأمراض المتوطنة وذلك للعمل بمستشفى العزل بمدينة قها والتى خصصتها وزارة الصحة لأبناء محافظة القليوبية كمستشفى عزل لمجابهة فيروس كورونا المستجد

 

 


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