مدير مستشفى الأقصر: سلبية نتائج 53 طبيبا وممرضا وعزلهم 14 يوما كإجراء وقائى

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور خلف عمر، مدير عام مستشفيات محافظة الأقصر، مدير مستشفى الأقصر العام، أن جميع الأطباء والممرضات المعزولين بمنازلهم ليسوا مصابين بفيروس كورونا، وتم عمل التحاليل لهم، وتبين أن نتائج تحاليلهم سلبية، ولكن تقرر أن يتم عزلهم لمدة أسبوعين كإجراء احترازى حرصاً على سلامة المرضى، وذلك بعد اكتشاف إصابة طبيب وممرضتين بالمستشفى مؤخراً بفيروس كورونا وتحويلهم لمستشفى العزل والحجر الصحى بمدينة إسنا.

وأضاف الدكتور خلف عمر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الفريق الطبى سيعود للعمل بعد انقضاء مدة العزل، حيث أن المستشفى تم تطهيرها وتعقيم كافة أقسامها عدة مرات، ويتم استقبال المرضى يومياً بانتظام وبصورة طبيعية تماماً، كما تتخذ المستشفى كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على المرضى والطاقم الطبى ولا داعى للخوف من أى شيئ.

وكان قد كشف الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، أنه جرى عزل 40 ممرضة و13 طبيبًا فى منزلهم، ممن خالطوا إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشيراً إلى أن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد أرسل أطباء وممرضين آخرين حتى لا يكون هناك عجز بالمستشفة، مضيفاً أنه فور دخول مريضة إلى قسم الطوارئ وتوقيع الكشف الطبى اللازم تبين أنها تعانى من شىء فى عضلة القلب، وعند أخذ عينة منها تبين أنها مصابة فيروس كورونا، وجرى إرسالها إلى مستشفى العزل على الفور.

وتابع مدير مستشفى الأقصر العام: "قمنا بتوقيع الكشف الطبى على المخالطين لها، فتبين إصابة ممرضتين وطبيب بفيروس كورونا، وعليه اتخذنا الإجراءات اللازمة تجاههم، وقمنا بعزل المخالطين لهم وهم 40 ممرضة و13 طبيبا فى منازلهم"، ولفت "عمر"، إلى أن الروح الوطنية لدى الأطباء والممرضين أصروا على مواصلة العمل، ولكن إجراءات الوقاية هى الأهم لدينا فرفضنا ذلك وقمنا بعزلهم.



مدير مستشفى الأقصر العام



جانب من التعقيم داخل المستشفي



عمليات تعقيم مستشفى الأقصر العام